Politik

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) machte schon Ende 2023 auf sich aufmerksam, als er die Abschaffung der Faxe in Bayerns Behörden forderte. (Foto: BSZ)

13.10.2025

Digitalminister fordert Aus für analoge Verwaltung bis 2030

Die Parallelstruktur von digitalen und analogen Verwaltungsprozessen bremst laut Bayerns Digitalminister Mehring nicht nur die Digitalisierung in Deutschland aus. Er sieht noch ein anderes Problem

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring fordert die Einstellung aller analoger Verwaltungsprozesse bis zum Jahr 2030. "Eine Dynamik kriegen wir erst in die Digitalisierung, wenn wir ein Ablaufdatum festlegen", sagte der Freie-Wähler-Politiker in München der Deutschen Presse-Agentur in München. Dies sei auch für eine echte Kostenersparnis, die digitale Dividende, entscheidend. Auch sie entstehe erst "genau dann, wenn wir den Mut finden, den analogen Weg abzuschalten". Der analoge Weg müsse dann deutschlandweit gleichzeitig enden, "wenn nicht gar europaweit". 

"Estland nicht so viel digitaler und klüger als Deutschland"

Welche Effekte eine erfolgreiche digitale Verwaltung mit sich bringen könnten, sehe man am Beispiel Estlands, so Mehring. "Die sind nicht so viel digitaler oder klüger als Deutschland. Vieles, was bei denen an Digitalisierung im Bereich von Verwaltung läuft, läuft auf Basis bayerischer und deutscher Firmen." Estland habe aber den Mut gehabt, vor zehn Jahren ein Ablaufdatum zu setzen.

Kein Nebeneinander von analogem und digitalem Weg

"Wir müssen klarmachen, dass es nicht auf Dauer ein nebeneinander von digitalem und analogem Weg geben kann", sagte Mehring. Dabei müsse aber niemand Angst haben, digital abgehängt zu werden. Durch den Wegfall des analogen Wegs könnten so viele Kosten für die Doppelstruktur eingespart werden, dass künftig jedem über 70-Jährigen "ein eigener Staatsbeamte" rund um die Uhr beiseitegestellt werden könne, der ihn bei der Digitalisierung betreut. "Und wir wären immer noch um den Faktor 100 wirtschaftlicher, als wenn wir weiterhin den analogen Weg neben dem digitalen fahren."

Digitalisierung als Chance für Entbürokratisierung

Digitalisierung bedeute zudem mehr, als die analogen Prozesse ins Digitale zu übertragen. Dies sei bis heute eines der größten digitalen Missverständnisse in diesem Land, so Mehring. Zudem müsse die Digitalisierung auch als Chance auf Entbürokratisierung in der breiten Anwendung verstanden werden. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die sexuelle Identität per Grundgesetz geschützt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!