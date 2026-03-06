Politik

In einer Nachrichtensendung wusste Minister Wadephul (CDU) nicht Bescheid: peinlich. (Foto: dpa/NurPhoto, Emmanuele Contini)

06.03.2026

Unhaltbar: Der Außenminister hat sich gleich mehrfach blamiert

Schön, dass jetzt die ersten deutschen Urlauberinnen und Urlauber aus Dubai sicher nach Deutschland gelangt sind. In den vergangenen Tagen landeten erstmals seit Beginn des Iran-Krieges wieder Maschinen von dort an deutschen Airports. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Im Vorfeld hat sich Deutschlands Außenminister beim Thema Heimholung seiner Landsleute maximal blamiert. Und das gleich mehrfach. Ein Kommentar von Waltraud Taschner

Schön, dass jetzt die ersten deutschen Urlauberinnen und Urlauber aus Dubai sicher nach Deutschland gelangt sind. In den vergangenen Tagen landeten erstmals seit Beginn des Iran-Krieges wieder Maschinen von dort an deutschen Airports. Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte: Im Vorfeld hat sich Deutschlands Außenminister beim Thema Heimholung seiner Landsleute maximal blamiert. Und das gleich mehrfach. Zu Wochenbeginn erklärte Minister Johann Wadephul lapidar, Evakuierungen deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Nahen Osten „werden wir nicht machen können“. Dann deutete er an, wer dort seinen Urlaub verbringe, sei selbst schuld. Schließlich habe das Auswärtige Amt seit sechs Wochen vor Reisen in diese Region gewarnt. In einer Nachrichtensendung hielt der CDU-Politiker trotz mehrfacher Einwände, eine Reisewarnung habe nicht vorgelegen, an seiner Aussage fest.

Hilfe, so einen Außenminister braucht niemand

Tatsächlich war Wadephul im Irrtum. Die Reisewarnung, so musste er einräumen, existiert erst seit dem vergangenen Samstag. Unglaublich: Ein Außenminister ist beim aktuell brisantesten Problem nicht im Thema und setzt sich derart uninformiert in eine TV-Sendung. Mangelndes Selbstbewusstsein ist offenbar nicht sein Problem.

Mangel an Einfühlungsvermögen und Diplomatie schon. Als der Minister nach gewaltigem öffentlichem Druck erklärte, man versuche nun doch eine Evakuierung, hielt er Einschränkungen für angebracht: Steuermittel, sagte er empathiefrei, seien gerechtfertigt, wenn es um die Heimholung vulnerabler Gruppen gehe, also um Schwangere, Kranke und Kinder. Wie bitte? Was ist mit den anderen? Und statt mit den Airlines hinter den Kulissen an einer guten Lösung zu arbeiten, entfachte er eine öffentliche Debatte darüber, wer eigentlich zuständig ist.

Hilfe, so einen Außenminister braucht niemand. Dass es anders geht, zeigt Großbritannien. Premier Keir Starmer verkündete: „Es ist meine Pflicht, britische Leben zu schützen.“ So einen Satz hätte man von Wadephul auch gern gehört. 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz