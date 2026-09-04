Der Streithansl-Freistaat

Der Hund im Erdgeschoss bellt dauernd, die Nervensäge im fünften Stock spielt spätabends noch Klavier, der Apfelbaum nebenan nimmt die Morgensonne – Nachbarn können einem auf vielfältige Weise das Leben zur Hölle machen. In Bayern scheint es besonders schlimm zu sein. Wie jetzt eine repräsentative Umfrage der Allianz-Direct-Versicherung ergeben hat, ist der Freistaat das Flächenland mit den meisten Nachbarschaftsstreitigkeiten in Deutschland: Fast 58 Prozent der Befragten, erfuhr die Allianz, hatten schon einmal Ärger mit den Nachbarn.



Warum es mit der berühmten Liberalitas Bavarica nicht (mehr) so weit her ist – niemand weiß es. Das bayerische Justizministerium zeigte sich bestürzt über die Streithanslzahlen und nannte die Städte München, Nürnberg und Rosenheim als Spitzenreiter bei den Fällen, die vor Gericht landen.

Theoretisch will man tolerant sein, praktisch aber Recht haben



Dabei ist vor dem Gang zum Kadi bei klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten eine außergerichtliche Streitschlichtung gesetzlich vorgeschrieben. Erst wenn das nichts bringt, darf geklagt werden. Bayernweit gab es im vergangenen Jahr 785 neue Verfahren. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) empfiehlt „ein klärendes Gespräch am Gartenzaun“, als hilfreichstes Mittel, „um eine Eskalation zu vermeiden“.



Theoretisch dürfte das den meisten Nachbar-Rambos bewusst sein. Praktisch wollen sie trotzdem nur eins: Recht haben. Und Recht kriegen. Am besten mit Anwalts Hilfe. Der Abschluss einer entsprechenden Rechtsschutzversicherung erleichtert das leider.



Damit Wutbürger sich vorab über die eigenen Rechte, aber auch über die der Nachbarn, informieren können, stellt das bayerische Justizministerium diverse Infomaterialien bereit. Darunter eine 58-seitige Broschüre Rund um die Gartengrenze (abrufbar unter: bestellen.bayern.de). Sie enthält zahlreiche Streitbeispiele und lässt sich so zusammenfassen: Es ist kompliziert. Auch der andere hat Rechte. Und: Toleranz hilft.

(Waltraud Taschner)

