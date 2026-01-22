Politik

Selbstständig? Die Eigeneinschätzung kann trügen. Und das kann sehr teuer werden. (Foto: dpa/Andrea Warnecke)

22.01.2026

Die Tücken der Freiberuflichkeit

Scheinselbstständig, was bedeutet das genau? Die Bundesregierung will die Kriterien neu regeln

Korrektoren, Service- und Pflegekräfte oder Fitnesstrainer: Sie alle arbeiten oft auf freiberuflicher Basis. Manchmal unfreiwillig, weil sie gern eine Festanstellung mit allen Vorteilen wie Urlaubsansprüchen oder Kündigungsschutz hätten. Aber oft wollen Menschen gar nicht fest angestellt sein. Für die Einstufung als scheinselbstständig macht das keinen Unterschied.

Die Folgen sind gravierend: Auftraggeber müssen Sozialversicherungsbeiträge nachentrichten, die bisher Selbstständigen unter anderem Steuern nachzahlen. Zentrale Kriterien für Scheinselbstständigkeit sind etwa Weisungsgebundenheit oder Urlaubsansprüche. Die Rentenversicherung prüft das stets individuell. Kritiker wie der Bund der Selbstständigen (BdS) finden diese Einzelfallprüfung unübersichtlich. Der bayerische BdS-Hauptgeschäftsführer Michael Forster hält die Praxis gar für „verfassungswidrig“.

Die Bundesregierung will den komplizierten Komplex Scheinselbstständigkeit dieses Jahr neu regeln


Die schwarz-rote Bundesregierung will den komplizierten Komplex Scheinselbstständigkeit dieses Jahr neu regeln. Wegen eines Urteils des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2022. Dabei ging es um eine freiberufliche Musiklehrerin, die als scheinselbstständig eingestuft wurde. Die ganze Branche war in Aufruhr. Der Bund reagierte mit einem Moratorium für freiberufliche Lehrkräfte aller Art, auch aus dem Fitnessbereich: Wenn Auftraggeber und Auftragnehmer einwilligen, wird Scheinselbstständigkeit ausgeschlossen.

Wie es 2027 weitergeht? Es sei eine klare Regelung für alle Branchen geplant, teilt das Bundesarbeitsministerium der BSZ mit. Klar ist damit immerhin, dass es keine Sondervorgaben für Lehrkräfte geben soll. Auch die Landtags-CSU will klare Regeln für alle. Die AfD wünscht sich mehr unternehmerische Freiheit, vor allem im Bildungs- und Kulturbereich. Der Selbstständigenbund wiederum will maximale Vertragsfreiheit für alle: Im Rechtsstaat „ist der Wille der Parteien maßgeblich bis hin zur Grenze des Erlaubten“, betont Forster. Was erlaubt sei, müsse „klar definiert und ohne große Beratungsleistung dem Bürger zugänglich sein“.
(Waltraud Taschner)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz