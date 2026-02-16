Politik

Bundespolizisten kontrollieren Fahrzeuge am Grenzübergang bei Kufstein. Die Maßnahmen an den Landgrenzen sollen nun um weitere sechs Monate verlängert werden. (Foto: dpa/Matthias Balk)

16.02.2026

Dobrindt verlängert Grenzkontrollen bis mindestens September

Die Bundesregierung verlängert die Binnengrenzkontrollen um weitere sechs Monate. CSU-Innenminister Dobrindt spricht von einer „Neuordnung der Migrationspolitik“. Die Grünen warnen vor wirtschaftlichen Schäden und einem Bruch geltenden Rechts

Die Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen sollen bis mindestens September fortgesetzt werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach Angaben seines Ministeriums der EU-Kommission mitgeteilt, dass die vorübergehend wiedereingeführten und später verlängerten Binnengrenzkontrollen über den 15. März hinaus für zunächst weitere sechs Monate verlängert werden.

„Diese Grenzkontrollen sind aus den bisherigen migrations- und sicherheitspolitischen Gründen weiterhin notwendig“, teilte ein Sprecher mit. Dobrindt sagte nach Angaben seines Ministeriums: „Die Grenzkontrollen sind ein Element unserer Neuordnung der Migrationspolitik in Deutschland.“

Binnengrenzkontrollen schrittweise ausgeweitet

Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. An der Grenze zu Österreich gibt es stationäre Kontrollen seit 2015. Im Oktober 2023 ordnete die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) solche Kontrollen auch für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz an. Seit September 2024 kontrolliert die Bundespolizei zudem an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.

Dobrindt hat diese temporären Kontrollen, die bei der Europäischen Kommission angemeldet werden müssen, verlängert und intensiviert. Zudem verfügte er nach seinem Amtsantritt im Mai, dass auch Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen wollen, an den Binnengrenzen zurückgewiesen werden sollen. Ausnahmen gibt es etwa für Schwangere, alleinreisende Minderjährige und Kranke.

Grüne kritisieren Verlängerung

Die Grünen fordern seit längerer Zeit ein Ende der Binnengrenzkontrollen. Ihr innenpolitischer Sprecher Marcel Emmerich erklärte: „Die Verlängerung der Grenzkontrollen schadet Europa, lähmt die Polizei, belastet die Wirtschaft und bricht mit Zurückweisungen geltendes Recht.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
