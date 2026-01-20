Politik

Dorothee Bär und Markus Söder. Eine Bemerkung des Parteichefs sorgte für bundesweite Diskussionen. (Foto: dpa/Martin Schutt)

20.01.2026

Dorothee Bär: Söder hat sich mehrfach dafür entschuldigt

Er erwarte nicht viel von ihr, sagte CSU-Chef Söder vor gut einem Monat beim Parteitag über Parteifreundin und Bundesministerin Bär. Die Forschungsministerin berichtet nun, was danach passierte

Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) stellt die Debatte um die Worte von Parteichef Söder über sie als Space-Ministerin als übertrieben dar. „Markus Söder und ich kennen und schätzen uns schon seit weit über 30 Jahren“, sagte die Ministerin der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag). „Ich wusste schon, während er es gesagt hat, dass er es nicht so meint. Er hat sich mittlerweile mehrfach dafür entschuldigt. Und jetzt ist auch mal wieder gut.“

Söder hatte beim CSU-Parteitag im Dezember in München in einer Rede gesagt, er erwarte nicht viel von Bär. Wörtlich hatte er gesagt: „Und jetzt haben wir auch ein Ministerium, und die Doro ist unsere Space-Ministerin, das freut mich ganz besonders. Danke auch für deine Arbeit an der Stelle.“

Demütigende Worte

Danach folgten Sätze, die vielfach als demütigend oder fies interpretiert wurden. „Keine Frage, wir erwarten uns nicht viel von dir, aber viel Geld nach Bayern, liebe Doro, hä hä, das wäre schön“, sagte Söder in Richtung der Ministerin, die neben dem zuvor von Söder mit viel mehr Worten gelobten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt saß.

Bär (47) ist seit Mai 2025 Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Beim Parteitag wurde sie am 12. Dezember mit dem schlechtesten Ergebnis aller Kandidaten (74,6 Prozent) als Partei-Vize bestätigt. Söder wurde mit 83,6 Prozent der Delegiertenstimmen als Parteivorsitzender wiedergewählt, sein schlechtestes Ergebnis überhaupt, seit er 2019 Parteichef ist. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
