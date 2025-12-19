Politik

Autos - bereit zum Verkauf. (Foto: picture alliance, SvenSimon)

19.12.2025

E-Auto-Wirrwarr: Firmenflotten im Visier Brüssels

Wie egal der EU-Kommission das Wohlergehen der Menschen in Europa ist, hat sie diese Woche einmal mehr bewiesen. Ihr jetzt vorgelegtes Konzept zum Verbrenner-Aus wird vor allem ein Automobilkonjunkturprogramm für China. Ein Kommentar von Ralph Schweinfurth

Wie egal der EU-Kommission das Wohlergehen der Menschen in Europa ist, hat sie diese Woche einmal mehr bewiesen. Ihr jetzt vorgelegtes Konzept zum Verbrenner-Aus wird vor allem ein Automobilkonjunkturprogramm für China. Außerdem wird es zu einem weiteren Jobabbau in der europäischen Automobilindustrie führen. Denn im Reich der Mitte gibt es günstige E-Autos, die europäische und allen voran deutsche Hersteller unfähig sind zu produzieren.

Zwar weicht die EU das Verbrenner-Verbot ab 2035 etwas auf. Statt 100 Prozent sollen es künftig nur noch 90 Prozent E-Autos sein. Das bedeutet, dass auch über 2035 hinaus neue Verbrenner und Hybride verkauft werden können. Doch de facto ist das Ganze ein Verbrenner-Aus durch die Hintertür. Denn in Brüssel will man den Hebel jetzt bei Flotten ansetzen, sprich bei Firmenwagen, Dienstwagen, Mietwagen und Herstellerzulassungen. Genau diese machen aber zwei Drittel aller Neuzulassungen in der EU aus: Für diese plant die EU verbindliche Elektroquoten. Schon ab 2027 soll mindestens die Hälfte der Flotten elektrisch sein, ab 2030 nahezu alle.

Umstieg auf E-Mobilität ist nicht durchdacht

Wenn Flotten weniger neue Verbrenner kaufen dürfen, kommen vor allem bei Benzinern, Dieseln und Plug-in-Hybriden deutlich weniger junge Gebrauchte auf den Markt. Genau diese Autos sind für viele Familien und Pendler die erste Wahl. Sie sind bezahlbar, alltagstauglich und schnell verfügbar. Wenn sie fehlen, steigen die Preise und machen das Autofahren noch teurer – auch das Leasing. Das ist vor allem für Flächenländer wie Bayern ein Problem. Denn in weiten Teilen des Freistaats sind die Menschen auf ein Auto angewiesen.

Der Umstieg auf E-Mobilität ist nach wie vor nicht durchdacht. So fehlt weiterhin eine ausreichende Ladeinfrastruktur, vor allem bei Schnellladesystemen. Denn Stromtanken soll eigentlich so rasch gehen wie Benzin- oder Dieseltanken. Jetzt sind die EU-Gremien gefordert, die unausgereiften Pläne der EU-Kommission schleunigst zu korrigieren.
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz