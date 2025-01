Elektronische Patientenakte in Franken eingeführt: Das gilt jetzt für die Versicherten

Arztbriefe, Laborwerte, Röntgenbilder - diese Dokumente sollen künftig in der elektronischen Patientenakte (EPA) gespeichert werden. Wie gut das funktioniert, wird sich zunächst in Franken zeigen. Derweil reißt die Kritik an der EPA nicht ab