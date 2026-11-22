Beim Thema Energiewende wird viel über Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen geredet. Nur über Smart Meter redet man selten, weil sie noch Mangelware sind. Dabei kommt es in Zukunft besonders auf diese intelligenten Stromzähler an, wenn die Energiewende gut und geräuschlos gelingen soll.



Die Netzbetreiber erhalten mit Smart Metern fast in Echtzeit Informationen, die sie zur besseren Steuerung der Stromnetze benötigen. Wer etwa in einer Siedlung mit vielen Wallboxen selbst eine E-Auto-Ladeanlage installieren will, dem kann der Netzbetreiber das dann nicht mehr verwehren. Bisher geht das, mit Verweis auf eine drohende Überlastung des lokalen Stromnetzes.



Angesichts des E-Auto-Booms dürften aber bald viele weitere Wallboxen hinzukommen. Es ist auch mit der weiteren Zunahme von stromhungrigen Wärmepumpen und PV-Anlagen, die im Sommer viel Strom ins Netz einleiten, zu rechnen. Und da kommen die Smart Meter ins Spiel, mit denen die Anlagen steuerbar werden. So können die Netzbetreiber im Notfall die Leistung von besonders starken Stromsaugern kurzfristig reduzieren. Gedrosselt werden darf auf bis zu 4,2 Kilowattstunden pro Einheit.



Im Alltag werde man das jedoch kaum merken, erklärt Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion. „Oftmals sind die Lastspitzen nur kurz und nach kurzer Zeit kann wieder voll geladen werden beziehungsweise mit voller Leistung geheizt werden.“ Zudem sollen steuerbare PV-Anlagen im Normalfall den gesamten Strom, der nicht direkt verbraucht wird, einspeisen dürfen. Bei neueren Anlagen ist die Leistung pauschal auf 60 Prozent begrenzt.

Eine Umrüstung kann sich auch beim verbrauchten Netzstrom lohnen: Wer einen Smart Meter nutzt, kann mit flexiblen Stromtarifen viel Geld sparen. So lässt sich etwa das E-Auto laden, wenn der Börsenstrompreis besonders niedrig ist.

Deutschland hinkt weit hinterher

Doch beim Einbau hinkt Deutschland anderen Ländern weit hinterher. Laut der koordinierenden Bundesnetzagentur waren von den mehr als 54 Millionen Zählern bis zur Jahreshälfte gerade einmal 5,9 Prozent umgerüstet. Im aktuellen Monitoringbericht der EU-Regulierungsagentur ACER landet Deutschland auf dem vorletzten Platz von 24 untersuchten EU-Ländern plus Norwegen. Nur in Griechenland sind in noch weniger Haushalten intelligente Stromzähler installiert. Schweden, Dänemark, Italien und Estland kommen auf 100 Prozent, auch viele andere Länder erreichen diese Marke annähernd. Bis Ende 2032, so stellt es sich der Bund vor, soll es auch in Deutschland flächendeckend smarte Stromzähler geben. Allerdings kann man angesichts der bisherigen Entwicklung skeptisch werden, ob dies gelingt.



Verpflichtend ist der Einbau ohnehin nur für einen kleineren (aber wachsenden) Teil der Stromkundschaft: Rund 4,83 Millionen Zähler müssen auf Smart Meter umgerüstet werden. Die Pflicht gilt bei einem (hohen) Jahresstromverbrauch von mindestens 6 Kilowattstunden, einer PV-Anlage ab 7 Kilowatt installierter Leistung sowie für Haushalte, in denen sich Verbrauchseinheiten wie eine Wärmepumpe oder eine Wallbox befinden. Doch selbst in dieser Gruppe beträgt die Quote nur 26,1 Prozent.



Eine Sprecherin der Bundesnetzagentur verweist auf die in Deutschland zahlreichen Messstellenbetreiber „mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen und Digitalisierungsständen“. Diese Betreiber – es gibt mehr als 800 in Deutschland – müssen den Einbau vornehmen. Und gerade die kleineren tun sich offenkundig schwer, die Umrüstung in ihrem jeweiligen Netzgebiet zu organisieren. Die Bundesnetzagentur hat bereits an mehrere Messstellenbetreiber, die ihre Quote verfehlt haben, Mahnungen verschickt. Auch Zwangsgeldandrohungen sind bei weiteren Verstößen möglich, teilt die Sprecherin mit.

Freigabeverfahren nehmen viel Zeit in Anspruch

Es gibt einen weiteren Grund für die Verzögerungen beim Ausbau: In Deutschland entschied man sich für umfangreichere Funktionen als es sie in vielen anderen Ländern gibt. So verzichtete man dort auf die mögliche Drosselungsfunktion. Die dafür notwendigen Schnittstellen mussten erst einmal vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert werden. Schließlich muss alles datenschutzkonform und vor Cyberangriffen sicher sein. Diese Freigabeverfahren nahmen viel Zeit in Anspruch.



Im Gebiet von Bayernwerk, dem größten Netzbetreiber in Bayern, werden 350 Smart Meter pro Tag installiert – 12 Prozent der rund 2,7 Millionen Zähler sind inzwischen ausgetauscht. Doch drosseln lassen sich selbst im Notfall noch keine Einheiten. Für die Inbetriebnahme der notwendigen Schnittstelle bedürfe es noch „weiterer technischer Vorbereitungen“, wie ein Sprecher mitteilt. „Der neu eingebaute Smart Meter schafft im ersten Schritt vor allem Transparenz für den Kunden wie auch den Netzbetreiber.“



Der Bundesregierung dämmert inzwischen, dass ein bisschen weniger Komplexität helfen könnte, die Ausbaupläne zu beschleunigen. Für alle, die nicht verpflichtet sind, einen intelligenten Stromzähler einzubauen, soll es einen „Smart Meter light“ geben, einen einfachen digitalen Stromzähler, der Verbrauchsdaten im 15-Minuten-Takt misst und zur Fernauslese überträgt, aber keine Geräte steuert. (Thorsten Stark)

