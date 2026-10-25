EU-Haushalt: So nicht!

In Frankreich und Italien eskalieren die Bürgerproteste. Die Menschen fordern Entlastungen bei den hohen Lebenshaltungskosten und Investitionen in marode Schulen. Doch den hoch verschuldeten Staaten fehlt dafür zunehmend das Geld. Ausgerechnet jetzt fordert Brüssel für den neuen EU-Haushalt von 2028 bis 2034 fast 2 Billionen Euro. Selbst der inzwischen um rund 160 Milliarden Euro gekürzte Vorschlag wäre ein Rekordhaushalt.

Bereits sechs Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, verlangen weitere Kürzungen um mehrere Hundert Milliarden Euro. Die Kommission verspricht zwar, neue EU-Einnahmequellen würden die nationalen Haushalte entlasten. Doch laut Europäischem Rechnungshof müssten 77 Prozent der zusätzlich geplanten jährlichen Einnahmen aus den Kassen der Mitgliedstaaten kommen. So viel zur Entlastung.

Aufrüstung auf Kredit – Kürzungen bei der Forschung

Doch damit nicht genug. Für die militärische Aufrüstung lockert die EU ihre sonst so strengen Haushaltsregeln. Bis zu 650 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben sind möglich. Die Zeche für die Kredite müssen die nächsten Generationen zahlen. Nicht nur für Schulen dürfte dann erst recht Geld fehlen.

Und wo hat Brüssel den Rotstift angesetzt? Ausgerechnet beim Forschungsprogramm Horizon, das Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und Quantencomputer voranbringen soll. Dort sind Kürzungen um fast 10 Prozent vorgesehen. Für traditionelle Förderbereiche wie Landwirtschaft und Regionalentwicklung soll das Minus dagegen nur 3 Prozent betragen. Europa beklagt den technologischen Rückstand gegenüber China und den USA, spart aber an der Forschung von morgen. Zu allem Überfluss will die Kommission 2500 zusätzliche Stellen in EU-Institutionen schaffen. Gleichzeitig will sie die Zahl der EU-Förderprogramme von 52 auf 16 senken, um Bürokratie abzubauen. Wozu also mehr Personal? Nicht nur Deutschland fordert, neue Aufgaben mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen. Zu Recht.