Politik

Kein Land überweist so viel Geld an die EU wie Deutschland. (Foto: dpa/Zoonar, DesignIT)

12.06.2026

Zahlmeister Deutschland

Überall wird gespart, nur nicht in Brüssel

Wenn Bayerns Landkreistagschef Thomas Karmasin (CSU) über das Haushaltsdefizit der Kommunen spricht, findet er deutliche Worte: „Eine solche Situation hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.“ Tatsächlich verzeichneten Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke im vergangenen Jahr bundesweit ein Defizit von knapp 32 Milliarden Euro. Auch Bund und Freistaat sind angesichts der miesen Konjunktur und steigenden Ausgaben so klamm, dass sie jeden Ausgabeposten ins Visier nehmen und selbst bei Pflege und Familien sparen.

In Brüssel spielt die Wirtschaftskrise des wichtigsten Mitgliedstaats dagegen keine große Rolle. In den laufenden Haushaltsverhandlungen für das EU-Budget fordert das EU-Parlament für den Haushalt von 2028 bis 2034 rund 2 Billionen Euro. Das sind zwei Drittel mehr, als der noch bis Ende 2027 laufende Sieben-Jahres-Haushalt der EU vorsieht. Die EU-Kommission gibt sich zwar mit 1,76 Billionen Euro zufrieden – doch auch das wäre noch immer ein Plus von 47 Prozent. Über eine Milliarde sollen in die Regional- sowie vor allem in die Landwirtschaftsförderung fließen.

27,4 Milliarden Euro überwies Berlin im Jahr 2024 an die EU

Für einen erheblichen Teil der Summe, die besonders Süd- und Osteuropa zugutekommt, müsste einmal mehr Deutschland aufkommen. 27,4 Milliarden Euro überwies Berlin im Jahr 2024 an die EU – rechnet man die Zahlungen aus Brüssel gegen, bleibt noch immer eine Nettozahlung von – je nach Statistik – gut 13 bis fast 15 Milliarden Euro. Deutschland überweist unter dem Strich mehr Geld nach Brüssel als alle anderen Nettozahler zusammen. 2023 beliefen sich die Nettozahlungen sogar auf über 17 Milliarden Euro.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach sich mehrfach gegen eine Erhöhung des Brüsseler Budgets ab 2028 aus. Er fordert verstärkte Sparanstrengungen auf EU-Ebene. Rückendeckung kommt von der CSU. Florian Oßner, Obmann im Haushaltsausschuss der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sagt der BSZ: „Fiskalpolitische Stabilität ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.“ Dies schließe „höhere Zahlungen an die EU aus“. Andreas Winhart, Wirtschaftsexperte der Landtags-AfD, fordert, die deutschen Zahlungen an die EU zu reduzieren.

EU-Binnenmarkt ist wichtig

Sebastian Roloff, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, gibt zu bedenken: „Kein europäischer Nationalstaat kann Verteidigung, Energieunabhängigkeit, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China sowie Migrationssteuerung alleine stemmen.“ Auch Deutschland brauche „eine handlungsfähige EU“. Roloff verweist auch auf den wirtschaftlichen Nutzen des EU-Binnenmarkts für die Bundesrepublik.

Doch andere Länder wie die Niederlande, Polen oder Luxemburg profitieren ebenfalls massiv davon. Dennoch ist Deutschland auch pro Kopf größter Nettozahler. Und ausgerechnet Luxemburg, auf die Einwohnerzahl gerechnet, größtes Nehmerland. In den Hauptempfängerstaaten Polen, Spanien oder Griechenland boomt die Wirtschaft, während hierzulande jeden Monat bis zu 15 000 Industriearbeitsplätze verloren gehen. Durch EU-Strukturfördermittel werden Betriebe nach Osteuropa gelockt (die BSZ berichtete). Begründet werden die EU-Zahlungen oft damit, dass ärmere Regionen unterstützt würden. Doch vergleicht man die Vermögen der Durchschnittsbevölkerung, liegen die Deutschen deutlich hinter Italienern und Spaniern. Auch arbeiten die Menschen hierzulande länger als anderswo.

Ein Teil des neuen EU-Haushalts soll für die Rückzahlung der 800 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds verwendet werden – nach Deutschland flossen davon lediglich 30 Milliarden Euro. Andere Länder bekommen ein Vielfaches.
Deutschland hat schlecht verhandelt.
(Tobias Lill)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die sogenannte Rente mit 63 abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz