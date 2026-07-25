Fahrzeug in Berliner Christopher Street Day gerast - mindestens ein Toter und viele Verletzte

Hunderttausende Menschen haben am Samstag in Berlin den Christopher Street Day gefeiert. Gegen 22 Uhr wird das Fest plötzlich abgebrochen. Die Polizei berichtet, ein Fahrzeug habe mehrere Menschen angefahren. Bei dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days in Berlin ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch getötet worden. 14 weitere Menschen würden wegen Verletzungen derzeit behandelt, sagte Polizeisprecher Florian Nath.

Fahndung nach Täter oder Tätern läuft

Was genau passiert ist, ist noch unklar. "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", erklärt Polizeisprecher Nath in einem Video auf X. Die Polizei ist mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Ob der mutmaßliche Täter gefasst ist, ist auch um kurz vor Mitternacht noch offen, ebenso, ob es ein Einzeltäter ist oder mehrere sind. (dpa/BSZ)