FDP-Bayern: Schon vier Kandidaten

Noch ein Mann, noch ein Unternehmer: Nach den FDPlern Hans-Peter Posch (63) aus Schwaben, Moritz Fingerle (40) aus München und Matthias Fischbach (37), ebenfalls aus München, will auch der Münchner Aljoscha Lubos Vorsitzender der bayerischen FDP werden. Damit gibt es beim Landesparteitag am kommenden Wochenende in Ingolstadt vier Aspiranten für den erst vor Jahresfrist ins Amt gekommenen Martin Ruoff, der sein Amt wieder aufgibt.

Fischbach ist politisch der erfahrendste Kandidat

Als erste hatten sich Posch und Fingerle gemeldet, der amtierende stellvertretende Landeschef Matthias Fischbach zögerte zunächst. Der Staatszeitung sagte er, er habe etwas Zeit gebraucht, weil er beruflich stark in seinem IT-Unternehmen gefordert war. Jetzt freue er sich aber auf die Kandidatur und darauf, der strauchelnden FDP wieder auf die Beine zu helfen. Politisch ist Fischbach der erfahrendste der Kandidaten. Von 2028 bis 2023 saß er für die FDP im bayerischen Landtag, wo er für seine Fraktion als parlamentarischer Geschäftsführer und als Bildungsexperte fungierte.

Lubos (34) fungiert derzeit als Geschäftsführer der Dr. Lubos-Kliniken in München. Er hatte bereits vergeblich bei der kürzlichen Kommunalwahl für den Münchner Stadtrat kandidiert. Seine Kandidatur um den Landesvorsitz wird von den Jungen Liberalen (Julis) unterstützt.

(ta)