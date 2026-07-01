Gewalt gegen Bayerns Polizei auf Rekordniveau

Gewalt gegen Polizeibeamte in Bayern hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden im Jahr 2025 so viele Polizistinnen und Polizisten im Freistaat bei Angriffen verletzt wie noch nie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen 2010.

Details zu dieser Entwicklung und Zahlen wollen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Justizminister Georg Eisenreich (CSU) an diesem Mittwoch (11.30 Uhr) in München bekanntgeben.

Zahl der Verletzten steigt weiter

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel hatte schon Ende 2025 eine deutliche Zunahme beklagt. Seinen Angaben zufolge verdoppelte sich die Zahl der jährlich bei Einsätzen verletzten Münchner Polizisten innerhalb von zehn Jahren von 300 auf 600.

Bayernweit wurden 2024 rechnerisch mehr als acht Polizistinnen und Polizisten pro Tag im Dienst verletzt. In Summe wurden damals fast 3.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz durch Angriffe Schaden zugefügt. Das war damals der zweithöchste erfasste Wert. (dpa)