Grüne lehnen Linnemanns Steuerpläne als einseitig ab

Die Vorschläge von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für Entlastungen bei der Einkommenssteuer stoßen bei den Grünen auf Ablehnung. "Zu entlasten im Bereich der Einkommenssteuer ist im Grundsatz richtig, aber es muss dann auch die treffen, die besonders leiden", sagte Banaszak in Berlin.



Von Linnemanns Vorschlag würden besonders höhere Einkommen profitieren. "Ich plädiere dafür, dass der Spitzensteuersatz nicht schon bei 68.000 Euro Jahresbrutto greift, sondern erst bei 80.000 Euro", hatte er der "Bild am Sonntag" gesagt.



Banaszak erinnerte an die angespannte Haushaltslage und erklärte: "Für den Fall, dass da tatsächlich jemand etwa zehn Milliarden Euro gefunden haben sollte, wäre notwendig, dass dieses Geld jetzt tatsächlich in die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen und ihren Beziehern gesteckt wird, statt am Ende nur die reichsten sechs Prozent, die einkommensstärksten sechs Prozent, zu bevorteilen." (dpa)

