Haushalt und Gesundheitsreform: Koalition auf Zielgerade

Die schwarz-rote Koalition steuert auf wichtige Entscheidungen zu. Union und SPD gehen davon aus, dass das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung sowie die Eckpunkte für den Haushalt 2027 im Kabinett beschlossen werden können.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass beide Vorhaben wie geplant verabschiedet werden. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betonte, dass ein Beschluss am Mittwoch angestrebt werde.

Offene Punkte bei der Gesundheitsreform

Diskussionsbedarf besteht laut Miersch weiterhin beim Sparpaket für die Krankenversicherung. Die Vorschläge von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) würden die Versicherten derzeit zu stark belasten.

Für die SPD ist insbesondere der Erhalt der Familienversicherung sowie von Rabatten in der Pharmaindustrie zentral. Die Gespräche würden jedoch „konstruktiv“ geführt.

Streit um Schuldenbremse

Merz sprach von einer Schlussphase der Verhandlungen. Der Regierungsentwurf sei „praktisch fertig“. Beim Haushalt gebe es nur noch einzelne offene Punkte.

Miersch verteidigte zugleich seine Überlegungen zu möglichen Ausnahmen von der Schuldenbremse. Angesichts globaler Krisen müsse die Politik alle Optionen prüfen, um wirtschaftliche Einbrüche abzufedern. Die Union reagierte auf entsprechende Aussagen zuletzt kritisch. (dpa)