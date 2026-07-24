Politik

Sommerpause im Bayerischen Landtag. Nicht alle haben jetzt ruhige Wochen vor sich. (Foto: dpa/Sportphoto, Marcel Engelbrecht)

24.07.2026

Immer was los

Sommerpause im Landtag: Entspannt wird’s nicht für alle

Eigentlich hätte der landespolitische Betrieb nach dieser Plenarwoche entspannt in die Sommerpause gehen können. Letzte Gesetze wurde beraten, die Schlussworte gesprochen, doch dann kam die außerparlamentarische ÖDP mit der Ankündigung um die Ecke, ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen, das die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre beschränken soll. Die Idee ist nicht neu. Als Regierungschef Markus Söder (CSU) 2018 sein Amt antrat, strebte er selbst eine entsprechende Verfassungsänderung an. Die nötige Zweidrittelmehrheit scheiterte damals am Widerstand der Opposition.

Inzwischen will Söder von der Zehnjahresfrist nichts mehr wissen, er plant 2028 seine Wiederwahl. Dem will die ÖDP mit ihrem Volksbegehren einen Riegel vorschieben. Dessen Ausgang ist ungewiss. Auch wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Aber unabhängig davon ist auch schon die politische Debatte entbrannt, ob es nicht ohnehin Zeit für einen Wechsel in der Staatskanzlei wäre. Das Thema für den Sommer wäre damit gesetzt.

Dabei hat der Landtag sich ins Zeug gelegt, um einen möglichst debattenfreien Sommer zu ermöglichen. Die schwarz-orange Staatsregierung hat im vergangenen Jahr einige ihrer im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte durchs Parlament gebracht. Es gibt ein modernisiertes Ladenschlussgesetz, das an den bewährten Kernöffnungszeiten für Geschäfte festhält, aber für Abend- und Sonntagsöffnungen erweiterte Ausnahmen vorsieht und die Betriebszeiten für personalfreie digitale Kleinstsupermärkte regelt. Nach langem Hin und Her wurde das Gesetz zur Einführung eines Wassercents verabschiedet, das nun aber noch den Praxistest bestehen muss.

Zivilschutz verbessern und Drohnen abwehren

Als Reaktion auf die veränderte Weltlage mit neuen Herausforderungen und Bedrohungen verabschiedete der Landtag mehrere Gesetze zur Verbesserung des Zivilschutzes und der Drohnenabwehr. Der „Folterskandal“ in der Justizvollzugsanstalt Gablingen machte eine Anpassung des Strafvollzugsgesetzes erforderlich. Und dann verständigte sich die Koalition doch noch auf ein neues Jagdgesetz, das wegen Differenzen beim Wald- und Wildschutz zwischen Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) und Jagdminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) heftig umstritten war.

Ein großer Kraftakt war vor dem Hintergrund sinkender Steuereinnahmen einerseits und steigender Kosten andererseits die Aufstellung des Doppelhaushalts 2026/27. Dank hoher Rücklagen und einiger Konsolidierungsmaßnahmen hatte es Finanzminister Albert Füracker (CSU) hinbekommen, erneut einen Entwurf ohne neue Schulden vorzulegen. Dafür müssen unter anderem Bayerns Beamte länger auf ihre Gehaltserhöhung warten und Familien auf direkte Unterstützungszahlungen wie das Familiengeld und das Krippengeld verzichten. Auch das Pflegegeld wurde zum Jahreswechsel um die Hälfte gekürzt. Die eingesparten Mittel werden jeweils in den Ausbau der Betreuungssysteme für Kinder und Pflegebedürftige gesteckt.

Das alles hat natürlich zu heftigen Debatten im Landtag geführt. Allerdings liefen diese gesitteter ab als in den Jahren davor. Die Zahl der Ordnungsrufe, die in der vorherigen Legislaturperiode von nahe null auf 28 regelrecht explodiert war, hält sich nun mit bislang zehn wieder in Grenzen. Ob das an den verschärften Sanktionsregeln liegt, die auch die Verhängung eines Ordnungsgelds vorsehen, oder an dem offenbar bewusst zurückhaltenderen Auftreten der AfD, auf deren Konto seit 2018 die meisten Rügen gingen, lässt sich nur schwer eruieren. Ganz nebenbei hat der Landtag in der Enquetekommission Bürokratieabbau mit dutzendweise gemeinsamen Vorschlägen auch gezeigt, dass konstruktive fraktionsübergreifende Zusammenarbeit möglich ist.
(Jürgen Umlauft)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es erst ab dem zweiten Krankheitstag Lohn geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz