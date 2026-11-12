Jauch, Wulff und Riemann wählen Bundespräsidentin mit

Schauspieler, Sportler, Schlagersänger und einmal sogar eine Dragqueen - schon seit langem wird der neue Bundespräsident nicht nur von Politikern gewählt. Die 16 Landtage, die in der Bundesversammlung die Hälfte der Mitglieder stellen, sind frei in ihrer Entscheidung, wen sie in dieses Gremium schicken. In der Regel sind dies Abgeordnete, aber nicht nur. Noch haben nicht alle Landtage ihre Delegierten gewählt. Aber einige Promis für die Bundesversammlung am 30. Januar stehen bereits fest.



So werden etwa Cacau, einst Stürmer beim VfB Stuttgart, der Sänger der Band Pur, Hartmut Engler, und die Schauspielerin Katja Riemann dabei sein, wenn Ilse Aigner voraussichtlich zum Staatsoberhaupt gewählt wird. Raoul Roßmann, Chef der gleichnamigen Drogeriekette, wurde ebenso nominiert wie der Unternehmer Reinhold Würth und der Astronaut Matthias Maurer.



Das Land Bremen hat den früheren Werder-Star Tim Borowski aufgestellt. Er kann in der Bundesversammlung auch den Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, den Wer-wird-Millionär-Quizmaster Günther Jauch, die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer und den Frontmann der Band Revolverheld, Johannes Strate, treffen.

Auch Wulff und Merkel wählen mit

Unter ehemaligen Politikern, die für die Bundesversammlung gewählt wurden, stechen zwei Namen hervor: der frühere Bundespräsident Christian Wulff und die ehemalige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die früheren CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch und Volker Bouffier (beide Hessen) sowie David McAllister (Niedersachsen) wurden ebenfalls nominiert.



Laut Bundesinnenministerium werden die letzten Landtage ihre Vertreter in der Bundesversammlung erst im Dezember wählen. Mit weiteren prominenten Namen ist also zu rechnen.



Bei der ersten Wahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2017 waren Schauspielerinnen wie Iris Berben und Veronica Ferres, Sänger wie Peter Maffay und Roland Kaiser, die Verlegerin Friede Springer und Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw unter den Wahlleuten. Außerdem dabei war die Travestiekünstlerin Olivia Jones, die im gewohnt schrillen Outfit Kanzlerin Merkel erschreckte, als sie ihr in der Delegiertenmenge den Arm über die Schulter legte.

Dragqueen kann sich Kandidatur vorstellen

Olivia Jones fühlt sich inzwischen zu Höherem berufen. Sie sagte dem Portal t-online, sie könne sich gut vorstellen, selbst für das höchste Staatsamt zu kandidieren. "Ich wäre auf jeden Fall bunt und würde mit sehr viel Herz diese Rolle ausfüllen." Jones hat nur ein kleines Problem: Für das Amt des Bundespräsidenten kann man sich nicht bewerben, sondern muss von einem der 1.260 Mitglieder der Bundesversammlung vorgeschlagen werden. (dpa)

