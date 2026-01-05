Politik

Auf einen Facharzttermin müssen gesetzlich Versicherte in Deutschland oft lange warten. (Foto: dpa/CHROMORANGE, Elke Münzel)

05.01.2026

Unzufriedene Versicherte: Langes Warten auf einen Facharzttermin

Beim Hausarzt kommt man als Versicherter in der Regel recht schnell dran. Ganz anders sieht das bei den Fachärztinnen und Fachärzten in Deutschland aus

Etwa jeder dritte gesetzlich Versicherte in Deutschland empfindet die Wartezeit für einen Facharzt-Termin als zu lang. Das ist das Ergebnis einer in Berlin veröffentlichten Umfrage des Krankenkassen-Spitzenverbands. 

Positiv beurteilen die Krankenversicherten Wartezeiten bei ihren Hausarztpraxen. 51 Prozent empfinden diese dort als "genau meinen Wünschen entsprechend". 35 Prozent finden sie als "noch akzeptabel". 14 Prozent sind unzufrieden. Bei Fachärzten hingegen sind für 30 Prozent der Versicherten die Wartezeiten "zu lang" oder "viel zu lang".

Länger als 30 Tage bis zum Facharzt-Termin 

Jede und jeder Vierte wartet demnach länger als 30 Tage auf einen Termin in der Facharztpraxis. Jede und jeder Zweite kann innerhalb von zehn Tagen die Fachärztin oder den Facharzt sprechen. In Hausarztpraxen warten hingegen 25 Prozent nur länger als drei Tage - ein Viertel suchen die Hausarztpraxis ohne Termin direkt auf. 
30 Prozent der befragten Versicherten gaben an, dass es zuletzt schwierig war, einen Termin bei einem Facharzt zu erhalten. Bei den Befragten mit einem schlechten Gesundheitszustand waren es sogar 35 Prozent.

Kassen fordern flexible Praxis-Zeiten

Bei den fachärztlichen Terminwartezeiten sähen die Kassen "dringenden Handlungsbedarf", sagte die Vizechefin ihres Verbands, Stefanie Stoff-Ahnis. Deutlich wird nach ihrer Ansicht, "dass Patientinnen und Patienten sich eine ambulante Versorgung wünschen, die mit unserer modernen Lebens- und Arbeitswelt vereinbar ist". Neben kürzeren Wartezeiten für Facharzt-Termine sprach sich Stoff-Ahnis auch für flexible Öffnungszeiten in den Praxen aus.

Der überwiegende Teil der Patientinnen und Patienten vereinbart einen Arzttermin immer noch persönlich oder telefonisch. Bei Hausärzten sind das laut der Umfrage 59 Prozent, bei Fachärzten sogar 65 Prozent. Für den Kassenverband ist "eine schnelle und zielgerichtete Steuerung von Patientinnen und Patienten" unverzichtbar. "Digitale Angebote können hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten." 

So schlägt der Verband eine gesetzliche Regelung für ein tagesaktuelles Onlineportal vor. Vorher soll nach den Vorstellungen für die Praxen ein Anteil ihrer Zeit für GKV-Termine festgelegt werden. In dem Portal sollen alle Arztpraxen ihre Termine für gesetzlich Versicherte zur Verfügung stellen. 

Gesetzlich oder privat künftig egal?

Stoff-Ahnis forderte weiter: "Wer echte Gleichbehandlung will, sollte zudem dafür sorgen, dass bei der Terminvergabe nicht mehr danach gefragt werden darf, ob jemand gesetzlich oder privat versichert ist." Dies ist heute in vielen Praxen der Fall - Privatversicherte bekommen oft schneller einen Termin. 

Für die nun veröffentlichte Umfrage waren im vergangenen Frühjahr 3.520 gesetzlich Versicherte befragt worden. Durchgeführt wurde die Umfrage durch eine Marktforschungsfirma im Auftrag des GKV-Spitzenverbands. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die EU-Pflicht für befestigte Flaschendeckel abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz