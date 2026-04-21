Kardinal Marx erlaubt Segnung homosexueller Paare

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, erlaubt die Segnung homosexueller Paare in seinem Bistum.

In einem aktuellen Schreiben an die Seelsorgerinnen und Seelsorger in seiner Diözese empfiehlt er eine entsprechende Handreichung der katholischen Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und des Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) „als Grundlage pastoralen Handelns“, wie das Bistum auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „Tagespost“ berichtet.

Grundlage seit einem Jahr vorhanden

Vor ziemlich genau einem Jahr hatten DBK und ZdK die Handreichung mit dem Titel „Segen gibt der Liebe Kraft“ verabschiedet. „Die Kirche bringt Paaren, die in Liebe verbunden sind, Anerkennung entgegen und bietet ihnen Begleitung an“, heißt es in dem Papier. Es soll die bereits vielerorts geübte Praxis stärken, auch Geschiedene und Wiederverheiratete sowie Paare unterschiedlicher geschlechtlicher Identitäten und sexueller Orientierungen mit einem Segen zu begleiten.

Aus Sicht der DBK steht das Papier im Einklang mit Rom und dem damaligen Papst Franziskus. Diese Einschätzung ist allerdings vor allem unter konservativen Katholiken umstritten. (dpa)