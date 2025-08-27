Knirschende Koalition: Neuanfang in Würzburg?

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56 oder per Mail an anzeigen@bsz.de

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag kommen am Donnerstag zu einer zweitägigen Klausur in Würzburg zusammen. Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), seinen SPD-Kollegen Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach jüngsten Streitigkeiten steht auch die allgemeine Basis der gemeinsamen Regierungsarbeit im Blick. Als Gast wird Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet. (dpa)

In der noch jungen schwarz-roten Koalition hat es öfter geknirscht. Jetzt treffen sich die engeren Führungen der Regierungsfraktionen, um das Bündnis besser ins Laufen zu bekommen

Die Fraktionsspitzen Jens Spahn (links, CDU), Alexander Hoffmann (CSU-Landesgruppenchef, Mitte) und Matthias Miersch (SPD) treffen sich zur Klausur in Würzburg. Gelingt da der Neuanfang? (Foto: dpa/Niklas Treppner)

