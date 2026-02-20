Kommunen am Limit

Es ist oft eine gefährliche Odyssee, die nach Deutschland geflüchtete Kinder und Jugendliche durchleben. Doch sind sie erst einmal hier, bieten ihnen die Jugendämter umfassende Hilfen, bringen sie etwa bei Pflegefamilien, in Heimen oder Wohngemeinschaften unter. Viele von ihnen werden 24 Stunden am Tag betreut. Neben Kosten für Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Unterkunft kommt der Staat auch für die Therapien oder Teilhabemaßnahmen wie Schulbegleiter auf. Denn bei der Jugendhilfe spielt der Aufenthaltstitel keine Rolle.



Kinderschutzorganisationen und andere halten den hohen Aufwand für angemessen. Die Kinder und Jugendlichen seien „häufig traumatisiert und finden sich nun allein in einem fremden Land wieder, wo sie sich nicht auskennen, sie weder Kultur noch Sprache verstehen“, sagt Doris Rauscher, Sozialexpertin der SPD-Landtagsfraktion. Bis zu 100.000 Euro kostet Schätzungen zufolge die Unterbringung eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers (UMA) pro Jahr – in Bremen sind es 85.000 Euro. Für Bayern fehlen Zahlen. Ein hoher fünfstelliger Betrag sei jedoch realistisch, bei jungen Erwachsenen weniger, heißt es aus dem Sozialministerium.

Kosten stiegen rasant

Klar ist: Die Kosten stiegen in den vergangenen Jahren rasant – bundesweit flossen Milliarden. Eine wesentliche Ursache ist der Ukraine-Krieg. Kamen im Jahr 2019 lediglich 530 unbegleitete minderjährige Ausländer nach Bayern, waren es 2023 bereits 3157. Auch wegen des Endes des syrischen Bürgerkriegs sank deren Zahl 2025 zwar auf 1025. Viele der 2022 und 2023 gekommenen unbegleiteten Flüchtlinge sind jedoch noch immer minderjährig oder bekommen auch als Volljährige noch Leistungen aus der Jugendhilfe. Ihre Zahl stieg allein zwischen 2023 und 2025 trotz nachlassender Ankunftszahlen um gut die Hälfte. Knapp 4700 als UMA Eingereiste bezogen Ende Januar dieses Jahres Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – davon laut offizieller Statistik jedoch lediglich 2200 tatsächlich noch Minderjährige.



Angesichts klammer Kassen ächzen viele Kommunen unter der Last. „Die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ist für die Landkreise seit Jahren eine kosten- und ressourcenintensive Daueraufgabe“, sagt ein Sprecher des Bayerischen Landkreistags. Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) klagte bereits 2024, die Kommunen seien „am Limit“. Immerhin: Der Freistaat erstattet den Kommunen und Bezirken einen erheblichen Teil der Kosten. Zum Teil erhält er dieses Geld vom Bund.

Landkreise und Städte zahlen

Im Landeshaushalt 2024 flossen für die Versorgung der UMA über 98 Millionen Euro an die Bezirke – sowie 10 Millionen Euro für junge Erwachsene. Letztere sind Pauschalen und nicht die tatsächlichen Kosten der Kommunen. „Der Anteil der Kosten für junge Volljährige, die die Bezirke getragen haben, dürfte sich im Jahr 2025 auf rund 60 Millionen Euro belaufen“, sagt eine Sprecherin des Bayerischen Bezirketags. Letztlich zahlen dafür die Landkreise und Städte über die Umlage. Der Bezirketag fordert mehr Mittel vom Freistaat. Das Sozialministerium wiederum wünscht sich mehr Bundesmittel – und eine weitere Reduzierung der Einreisen.



Die AfD fordert strengere Alterskontrollen: Allein in Baden-Württemberg wurden seit 2022 mehrere Dutzend Fälle falscher Altersangaben aufgedeckt. Klar ist: Die Kapazitäten der Jugendhilfe sind begrenzt. Mancherorts droht ein Verdrängungswettbewerb. Eltern behinderter Kinder berichten teilweise, dass die Jugendämter und Bezirke immer öfter notwendige Therapien oder Schulbegleiter nicht oder erst nach Widersprüchen bezahlten. Die Landtags-Grünen kritisieren derweil, junge Geflüchtete würden „mit dem 18. Geburtstag aus der Jugendhilfe gedrängt – selbst wenn sie mitten in Schule oder Ausbildung stehen“.

(Tobias Lill)

