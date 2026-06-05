Politik

Die Sommer hierzulande werden immer wärmer. Viele Menschen wünschen sich Klimaanlagen. (Foto: dpa/Zoonar, Marchenko /Envato)

05.06.2026

Lechzen nach Kälte

Klimanlagen sind hierzulande Luxus – warum?

Die erste Hitzewelle des Jahres ist durch und der kalendarische Sommeranfang steht erst am 21. Juni an. Doch viele Menschen leiden bereits unter der Hitze. Was tun?

Wer ein Eigenheim und das nötige Kleingeld hat, kann sich eine Klimaanlage einbauen lassen. Das kostet zwischen 5000 und 10.000 Euro. Die Beschäftigten bei Freistaat und Kommunen dagegen sind auf die Fürsorgepflicht ihrer Arbeitgeber angewiesen. Klimaanlagen für große Amtsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen schlagen schon mal mit Kosten im sechsstelligen Bereich zu Buche.

Klar, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht viel davon halten, obwohl sich die Hitze, wenn sie erst einmal in den Gebäuden ist, so leicht nicht wieder herauskriegen lässt. Das trifft ganz besonders auf gut gedämmte Häuser zu. Das können moderne Niedrig- oder Nullenergiebauten sein, aber auch historische Sandsteinhäuser, wie es sie vor allem in Franken verstärkt gibt.

Präventive Maßnahmen

Nürnberg und Augsburg setzen überwiegend auf präventive, stadtklimatische und bauliche Maßnahmen, die Hitze reduzieren, bevor sie entsteht. Ein Sprecher der Stadt Nürnberg verweist auf Begrünung, Entsiegelung, Schattenplätze, Frischluftschneisen und Gebäudemaßnahmen zur passiven Kühlung. Klimaanlagen werden im Hitzeschutzaktionsplan der Frankenmetropole ebenso wenig als zentrale Strategie verfolgt wie in Augsburg. Eine Nachrüstung mit Klimaanlagen ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Man nennt aber auch klima- und energiepolitische Gründe.

Bei der Stadt Regensburg verweist man auf das Umweltbundesamt. Dieses empfehle den Einsatz von Klimaanlagen nicht. Weil sie viel Strom fressen und klimaschädlich seien. Der Einbau von Klimaanlagen ist bei der Stadtverwaltung nur dann vorgesehen, „wenn sich hierzu eine arbeitsstättenrechtliche zwingende Notwendigkeit ergibt und alle bereits durchgeführten baulichen und organisatorischen Maßnahmen nicht zu einer Verbesserung der Hitzesituation geführt haben“, erklärt eine Stadtsprecherin. Sprich, man soll die preiswertere Variante wählen, erst mal Wärmeerzeuger wie nicht benötigte Elektrogeräte abschalten, nachts lüften und die Arbeitszeiten entsprechend der Hitzebelastung anpassen.

Bäume vor Gebäude

„Man sollte nicht die Gebäude isoliert betrachten, sondern auch das jeweilige Umfeld miteinbeziehen“, empfiehlt Bauingenieur Klaus-Jürgen Edelhäuser aus Rothenburg ob der Tauber. So könnten Bäume vor Gebäuden die Hitzebelastung im Inneren deutlich reduzieren. Darum votiert Edelhäuser, der auch Vorstand in der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ist, für Entsiegelung. Gerade dicht bebaute Innenstädte würden wie Backofen wirken.

Bäume sind gut – dennoch dürfen Klimaanlagen kein Tabu sein. Stromfressende Rechenzentren werden schließlich auch klimatisiert, damit sie ihre Leistung bringen. Die Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, verlangte – allen ökologischen Bedenken zum Trotz – bereits im vergangenen Jahr ein Förderprogramm für die Klimatisierung öffentlicher Gebäude, etwa für Schulen, Kitas, Kliniken und Altenheime. Klimaanlagen seien nötig: „Wir brauchen sie einfach. Punkt“, erklärte die Grüne.

Tatsächlich gibt es auf Bundesebene Fördermittel für den Einbau von Klimaanlagen. Zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft. Antragsberechtigt sind Unternehmen, zudem kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und Eigenbetriebe, Hochschulen und Schulen oder Kliniken. 
(Ralph Schweinfurth)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Beamte in die gesetzliche Krankenkasse einbeziehen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz