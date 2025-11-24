Politik

Martin Geilhufe wurde auf der Delegiertenversammlung des Bund Naturschutz in Bayern zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. ((Foto: dpa/Daniel Löb)

24.11.2025

Martin Geilhufe führt Bayerns größten Naturschutzverband

Mit annähernd 270.000 Mitgliedern ist der Bund Naturschutz eine mächtige Organisation im Freistaat. Nach dem Generationswechsel an der Spitze werden die Aufgaben nicht kleiner

Der 41-jährige Martin Geilhufe ist der neue Vorsitzende des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern. Er erhielt bei der außerordentlichen Delegiertenversammlung in Fürth die Zustimmung von 195 der 200 anwesenden Delegierten, wie der Verband mitteilte. Die Wahl galt bereits im Vorfeld als sicher, Gegenkandidaten hatte es keine gegeben. Der bisherige Landesvorsitzende Richard Mergner hatte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidiert - er hatte den Verband seit 2018 angeführt.

Enger Vertrauter des bisherigen Landeschefs Mergner 

Geilhufe gehörte als Landesbeauftragter bereits seit langem zur Führungsspitze des Bundes Naturschutz und zu den engsten Vertrauten von Mergner. Er steht nun vor einer denkbar schwierigen Aufgabe. Denn in der aktuellen politischen Debatte fristen Klima-, Umwelt- und Naturschutz kein einfaches Dasein. In Bayern wurden zudem im Zuge von Gesetzen zum Bürokratieabbau die Einflussmöglichkeiten von Verbänden massiv eingeschränkt.

"Wir lassen uns von den schwierigen Umständen durch die derzeitigen multiplen Krisen nicht verunsichern", sagte Geilhufe nach der Wahl. "Wir sind die, die Lösungen haben und vor Ort mit umsetzen. (...) Dabei braucht es mehr als neue Technologien, wir brauchen auch einen kulturellen Wandel."

Als Landesbeauftragter verantwortet Geilhufe bereits die gesamte fachliche Arbeit des BN. In früheren Jahren engagierte er sich ehrenamtlich in der BN-Jugendorganisation JBN und war auch als deren Vertreter in den BN-Landesvorstand entsandt. Von 2008 bis 2015 war er Beisitzer im Vorstand, dann wurde er hauptamtlicher Referent für politische Kommunikation.

Gebürtiger Dresdner, verheiratet, ein Sohn

Geilhufe ist gebürtiger Dresdner, verheiratet und hat einen Sohn. Er absolvierte ein freiwilliges ökologisches Jahr auf der Hallig Hooge und studierte anschließend Geografie, Germanistik und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Auch auf Bundesebene engagierte er sich bereits für den Umweltschutz: So war er von 2011 bis 2015 Präsidiumsmitglied im Deutschen Naturschutzring und ist seit 2017 Sprecher für internationale Umweltpolitik des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem Bundesverband des BN. 

Mit seinen rund 270.000 Mitgliedern hat der BN in Bayern mehr Mitglieder als die wichtigsten Parteien. Er ist einer der großen Umweltverbände Europas innerhalb der Dachverbände BUND und Friends of the Earth International. Im Freistaat bezieht der BN auch immer wieder klare Positionen gegen den Kurs der Staatsregierung und schreckt auch vor gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht zurück. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die geplante Musterung aller jungen Männer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz