Politik

Ein Dampferzeuger wird mithilfe eines Schwerlastkrans aus dem Reaktorgebäude geholt. Die insgesamt vier Dampferzeuger des ehemaligen Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld werden in den nächsten Wochen aus dem Reaktorgebäude geholt. (Foto: dpa/Daniel Vogl)

25.01.2026

Rückbau in Zeitlupe - Dampferzeuger verlassen Reaktorgebäude

Die erste Kettenreaktion im Atomkraftwerk Grafenrheinfeld wurde Ende 1981 angestoßen. Bis 2015 war die Anlage im Dienst. Mehr als zehn Jahre später geht es nun den Dampferzeugern an den Kragen

Der Rückbau des ehemaligen Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld in Unterfranken schreitet voran. Stück für Stück werden derzeit im Zeitlupentempo die sogenannten Dampferzeuger aus dem Reaktorgebäude geholt. Vier Stück sind es insgesamt - und weil sie radioaktiv kontaminiert sein können, ist Vorsicht angesagt.

Ein Dampferzeuger machte einst aus Reaktorwärme sauberen Dampf für die Stromproduktion - war also ein ganz entscheidendes Teil für Atomstrom.

Atomausstieg nach Fukushima

Das AKW südlich von Schweinfurt war bis zu seiner Abschaltung das älteste noch aktive Atomkraftwerk in Deutschland. Nach der verheerenden Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011 schwenkte Deutschland um auf einen Anti-Atom-Kurs. Acht vorwiegend ältere AKWs mussten noch im Sommer 2011 endgültig vom Netz. 

Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie in Deutschland wurden im April 2023 dann die drei letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. Die Endlager-Frage ist weiter ungelöst. 27.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Müll gehören zur Bilanz von mehr als 60 Jahren Atomkraft in Deutschland. 

Kühltürme seit 2024 Geschichte

Die erste Kettenreaktion im AKW Grafenrheinfeld wurde Ende 1981 angestoßen. Bis 2015 war die Anlage im Dienst. Seither wird das AKW zurückgebaut. Die zwei mächtigen Kühltürme wurden im August 2024 gesprengt.

Die Dampferzeuger des AKW sind je 21 Meter lang, haben einen Durchmesser von 4 bis 5 Metern und wiegen je 365 Tonnen. Sie sehen aus wie eine Rakete. Die Löcher aller vier Dampferzeuger sind laut dem Betreiber Preussenelektra verschweißt und die Außenhülle versiegelt, damit nichts Radioaktives austreten kann.

Per Schiff nach Schweden

Nach Angaben des Anlagenbetreibers wird es drei bis vier Wochen dauern, bis alle Dampferzeuger aus dem Reaktorgebäude geholt sind. Anschließend bleiben sie noch etwa ein Jahr auf dem AKW-Gelände stehen, bis sie wahrscheinlich im April 2027 per Schiff über den Main und andere Wasserstraßen nach Schweden gebracht werden. Dort nimmt sie eine Spezialfirma auseinander und schickt die radioaktiven Teile zurück nach Deutschland.
(Angelika Resenhoeft, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz