Neue Eskalation des Irankriegs: Ölpreise steigen deutlich

Am Sonntagabend hat der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. hatte Iran erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe Anfang April wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Im Norden und im Zentrum Israels wurde Luftalarm ausgelöst, Geschosse wurden abgefangen. Irans Revolutionswächter bezeichneten den Raketenangriff als "Warnung" nach israelischen Luftangriffen auf südliche Vororte von Libanons Hauptstadt Beirut, die als Hochburg der proiranischen Hisbollah gelten.

Israel hat als Reaktion auf neue iranische Raketenangriffe seinerseits Ziele in Iran beschossen. Das iranische Staatsfernsehen berichtete bei Telegram von "mehreren" Explosionen in der Hauptstadt Teheran sowie in den Städten Täbris und Isfahan.

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder deutlich gestiegen. So kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August am frühen Montagmorgen rund 97 US-Dollar. Das sind vier Prozent mehr als Ende vergangener Woche. Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern. (dpa/till)