Politik

Die AfD profitiert auch von der schlechten Außendarstellung der Regierungskoalition. (Foto: dpa)

08.06.2026

Neue Umfrage: Vorsprung der AfD so groß wie noch nie

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge 29 Prozent der Deutschen für die AfD stimmen. Die Union kommt gerade einmal noch auf 21 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent und die SPD auf 12 Prozent. Auch in einer anderen Erhebungen liegt die AfD vorn

Der Vorsprung der AfD vor der Union wächst: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge 29 Prozent der Deutschen für die in Teilen rechtsextreme Partei stimmen. Dies sind genauso viele wie in sämtlichen anderen Umfragen des Instituts seit Mitte Mai – da jedoch die Union im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt verliert, wächst der Vorsprung der AfD auf CDU und CSU auf 8 Prozentpunkte und erreicht damit einen Rekordwert.

Die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 12 Prozent. Die Grünen verharren bei 14 Prozent, die Linke bei 11 Prozent. FDP und BSW würden der Umfrage zufolge den Einzug ins Parlament mit jeweils 3 Prozent verpassen. INSA befragte zwischen dem 1. Juni und dem 5. Juni rund 1200 Wahlberechtigte telefonisch oder online.

Forschungsgruppe Wahlen sieht AfD 2 Prozentpunkte vor Union

Auch in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen konnte die AfD im Vergleich zur letzten Erhebung Mitte Mai um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent zulegen. Der Vorsprung auf die Union mit 25 Prozent fällt hier jedoch deutlich knapper aus. Die Grünen kommen auf 14 Prozent, die SPD auf 12 Prozent und die Linke auf 11 Prozent. Die AfD profitiert offensichtlich auch von der schlechten Außendarstellung der Regierungskoalition.

Es handelt sich bei den Umfragen jedoch nur um ein Stimmungsbild. Generell sind Meinungserhebungen immer mit Unsicherheiten behaftet – auch unterliegen sie einer gewissen Fehlertoleranz. Die nächste Bundestagswahl wird regulär erst 2029 stattfinden. (till)

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