Politik

Notfallhinweise in arabischer Schrift sind im neuen ANKER-Zentrum zu sehen. (Foto: dpa)

17.09.2025

Neues Ankerzentrum in München hat Platz für 900 Asylbewerber

Am Anfang war es eine Forderung von Ministerpräsident Söder nach einem Anker-Zentrum in München. Nun ist es so weit: Ein ehemaliges Hotel ist neue erste Anlaufstelle für Asylbewerber in Oberbayern

Zur Unterbringung von Asylbewerbern steht künftig auch in der Landeshauptstadt München ein sogenanntes Anker-Zentrum zur Verfügung. Der neue Standort biete Platz für bis zu 900 Bewohnerinnen und Bewohner, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einem Besuch zur Eröffnung der neuen Einrichtung in der Garmischer Straße im Westen Münchens - ein ehemaliges Hotel. Weiter: "Der neue Standort mit modernem Ankunftszentrum und Kurzaufnahme bietet optimale Bedingungen für eine geordnete Registrierung von Asylsuchenden und passt perfekt in die Migrationswende, die erfolgreich von der neuen Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung vorangetrieben wird." Der neue Standort ist künftig die erste Anlaufstelle für neue Asylbewerber im Regierungsbezirk Oberbayern. 

Auf elf Stockwerken stehen den Bewohnern 328 Zimmer zur Verfügung. Ferner sind laut der Regierung von Oberbayern im Gebäude in ausreichender Anzahl Sanitärräume, Möglichkeiten zum Waschen und Trocknen von Kleidung, Räume zur Freizeitgestaltung, Gebetsräume sowie Büros für die Verwaltung vorhanden. Die Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt über eine zentrale Essensausgabe im Speisesaal. Ein Sicherheitsdienst ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar. Darüber hinaus gibt es eine Kleiderkammer zur Grundausstattung der neu Ankommenden. 

Bayernweit acht Anker-Zentren mit zahlreichen Niederlassungen

Bayernweit gibt es damit acht Anker-Zentren, welche aber meist noch weitere Standorte haben - abgesehen von Oberbayern eines pro Regierungsbezirk. Die Bezeichnung steht für "Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung". Kritiker bemängeln, dass die Menschen in den Zentren isoliert werden. 

Herrmann sieht das anders, aus seiner Sicht hat sich das 2018 eingeführte Konzept bewährt: "Es ermöglicht eine schnellere und effizientere Abwicklung der Asylverfahren und sorgt dafür, dass Asylbewerber das gesamte Verfahren in den Anker-Einrichtungen durchlaufen." 

Ministerpräsident Markus Söder hatte das neue Anker-Zentrum in München erstmals in einer Grundsatzrede angekündigt. Er begründete dies damals damit, dass sich die Landeshauptstadt in Relation zu ihrer Größe und Einwohnerzahl mehr bei der Aufnahme von Flüchtlingen engagieren müsse. 

Zahl der Asylsuchenden in Bayern massiv gesunken

Damals waren viele Anker-Zentren im Land stark ausgelastet. Das hat sich aber inzwischen geändert. Die Zugangszahlen nach Bayern sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. In diesem Jahr kamen bis Ende August rund 8.900 Asylsuchende nach Bayern, im Vorjahreszeitraum waren noch rund 23.000. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen gelten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!