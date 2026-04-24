Nicht ohne meinen Benziner

Jetzt kommt das Aus vom Verbrenner-Aus. Auf Druck Deutschlands zeichnet sich im Europaparlament eine Mehrheit für weitreichende Änderungen ab. Somit könnte das Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 deutlich lockerer ausfallen als ursprünglich vorgesehen. Die EU-Kommission hat unter anderem vorgeschlagen, statt einer 100-prozentigen Reduktion des CO2-Ausstoßes eine Absenkung um 90 Prozent anzupeilen. Beschließen müssen die Neuerung das EU-Parlament und der Rat der EU, also die Mitgliedstaaten. Deutschland wird für die Aufweichung des Verbrenner-Verbots stimmen – die SPD hat ihre anfängliche Blockade aufgegeben.



Das teilweise Aus vom Verbrenner-Aus trifft den Nerv der Menschen in Europa. In einer Politico-Umfrage sprachen sich 58 Prozent der Befragten aus sechs EU-Ländern, darunter Deutschland, dafür aus, das Verbot neuer Verbrenner ab 2035 zu kippen. Deutschland würde davon stark profitieren, denn hierzulande sind die meisten der über 49 Millionen Pkw nach wie vor Verbrenner: laut Statistischem Bundesamt über 85 Prozent aller Autos.



ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze erklärt: „Millionen Verbrenner sind auf deutschen Straßen unterwegs und haben noch eine lange Lebensdauer vor sich. Wenn die Klimaschutzziele im Verkehr erreicht werden sollen, braucht es eine Lösung für diesen Bestand.“

E-Fuels als Lösung

Gelingen kann das mit E-Fuels. E-Autos allein könnten nach Überzeugung etlicher Fachleute ab 2035 niemals den Bedarf an automobiler Mobilität abdecken. Es fehlt die Ladeinfrastruktur. Zudem sind die Stromnetze unzureichend ausgebaut. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) setzt deshalb auf einen Mix der Antriebstechnologien. Auch so bestehe „die Chance, die Klimaziele tatsächlich zu erreichen“, so eine VDA-Sprecherin.

E-Fuels benötigen zwar CO2 zur Herstellung, setzen aber im Unterschied zu Benzin und Diesel bei der Verbrennung kein zusätzliches CO2 frei. Sie können mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser und Sonne gewonnen werden. Es ist keine Umrüstung von vorhandenen Motoren nötig, sogar Oldtimer können damit fahren.



E-Fuels sind unter bestimmten Bedingungen klimaneutral. Die in Hamburg ansässige E-Fuel Alliance nennt eine CO2-Reduktion von mehr als 90 Prozent im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen. Der Lobbyverein wurde 2020 vom Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen gegründet und hat zum Ziel, die industrielle Produktion von E-Fuels in Deutschland und Europa zu etablieren.

Produktionskapazitäten reichen derzeit nicht

Denn derzeit reichen die Kapazitäten zur E-Fuel-Produktion bei Weitem nicht aus. Erst ab 2046 könnten fossile Kraftstoffe in der EU vollständig durch erneuerbare Kraftstoffe ersetzt werden. Das ist das Ergebnis einer Studie der E-Fuel Alliance und Porsche Consulting.



Laut E-Fuel Alliance könnten bis 2030 rund 20 Milliarden Liter E-Fuels produziert werden. Zum Vergleich: Derzeit werden in Deutschland knapp 60 Milliarden Liter Benzin und Diesel jährlich verkauft. Mehr als 80 Prozent der angekündigten Projekte sehen vor, E-Methanol zu produzieren. Dies gilt als besonders vielseitig und kann für Kraftfahrzeuge, Bahnen, Schiffe und Flugzeuge genutzt werden.



Die E-Fuel-Befürworter hoffen nun auf entsprechende politische Weichenstellungen. „Das Ganze“, mahnt Ralf Diemer, Hauptgeschäftsführer der E-Fuel Alliance, „steht und fällt mit den richtigen politischen Entscheidungen.“



So sieht es auch die Autoindustrie. Eine VDA-Sprecherin betont: Es gelte, „jetzt die richtigen Investitionsanreize für erneuerbare Kraftstoffe zu setzen“.

(Ralph Schweinfurth)

