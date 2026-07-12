Politik

Das Europäische Patentamt in München zählt zu den wichtigsten Patentbehörden der Welt. Patente sichern Innovationen – wechseln Unternehmen den Besitzer oder geraten in die Insolvenz, können auch die Schutzrechte ins Ausland gehen. (Foto: dpa/Jonas Lohrmann)

12.07.2026

Patente: Der Ausverkauf deutscher Ideen nimmt weiter zu

Patente sind das Kapital vieler Unternehmen. Doch immer mehr deutsche Schutzrechte gehen an ausländische Investoren – auch bayerische Firmen sind davon betroffen, etwa nach Insolvenzen oder Übernahmen

Fast jedes dritte der rund 650 000 internationalen Patente, die deutsche Unternehmen zwischen 2000 und 2022 angemeldet haben, ist laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in ausländischem Besitz. Allein chinesische Unternehmen kauften etwa 11 300.

Was das bedeutet, zeigt unter anderem das Beispiel des Augsburger Roboterherstellers Kuka. Nach der Übernahme 2016 gingen auch die Patente an den chinesischen Käufer.

Besonders günstig lassen sich Patente bei Insolvenzen erwerben. Allein 2025 meldeten in Deutschland mehr als 24 000 Unternehmen Zahlungsunfähigkeit an – so viele wie seit 2014 nicht mehr.

Auch das Münchner Flugtaxi-Start-up Lilium verkaufte nach seiner Pleite mehr als 300 Schutzrechte an einen US-Konkurrenten. Bereits nach der Krise der deutschen Solarindustrie sicherten sich chinesische Unternehmen Technologien aus Insolvenzverfahren. Heute kommen acht von zehn Solarmodulen auf deutschen Dächern aus China.

Bayerische Patente im Fokus

Wie viele Patente aus Bayern ins Ausland gegangen sind, kann das bayerische Wirtschaftsministerium auf Anfrage der Staatszeitung nicht sagen. Grundsätzlich will die Staatsregierung den Verkauf von Patenten an ausländische Käufer nicht beschränken. Ausnahmen sieht sie nur in sicherheitsrelevanten Bereichen. Für deren Schutz sei jedoch der Bund zuständig.

Das Bundeswirtschaftsministerium betont, durch die sogenannte Investitionsprüfung werde „weitgehend“ verhindert, dass ausländische Investoren sicherheitsrelevante Unternehmen oder Schlüsseltechnologien übernehmen.

Know-how-Abfluss als Risiko

Während Bund und Freistaat auf offene Märkte setzen, sieht die IG Metall in Bayern den Know-how-Abfluss längst als Realität: „Dieser Prozess ist teilweise schon im Gange.“ (David Lohmann)

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