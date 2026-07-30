Politik

Nach dem Umbau von Regierung, Fraktion und Partei stehen für Bundeskanzler Friedrich Merz nun die umstrittenen Reformen bei Rente und Pflege im Mittelpunkt. (Foto: dpa/Sebastian Gollnow)

30.07.2026

Personalumbau fast erledigt – Neuer Ärger für Kanzler Merz

Nach dem weitgehend abgeschlossenen Personalumbau der Union wächst der Widerstand gegen die Reformpläne der Bundesregierung. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten stellen sich gegen Änderungen bei Rente und Pflege

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den größten Teil seines Personalumbaus abgeschlossen – nach der heftigen Diskussion darüber will die Union nun den Blick nach vorn richten. Da stehen schwierige Sozialreformen – etwa bei der Rente und der Pflege – an und die wichtigen Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Allerdings wird es für den Kanzler bei den Sachthemen nicht einfacher. Denn schon rührt sich Widerstand gegen die Reformpläne der Bundesregierung, nun auch in den Unionsreihen.

Neuer Streit bei Sachthemen?

Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten wehren sich dagegen, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren – wie von der Rentenkommission empfohlen – abgeschafft werden soll. „Wer 45 Jahre eingezahlt hat, hat genug eingezahlt. Diesen Grundsatz geben wir nicht auf“, schreiben Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt, der Thüringer Mario Voigt und der Sachse Michael Kretschmer in einer gemeinsamen Erklärung, die sie im Laufe des Tages bei einem Treffen im Süden Sachsen-Anhalts vorstellen wollen.

Bisher hatte sich vor allem Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente gewehrt – sie fand in der SPD-Führung bisher aber keine Unterstützung.

Außerdem fordern die drei CDU-Regierungschefs die Bundesregierung auf, einen Weg zu finden, wie Pflege in Zukunft auch dort bezahlbar bleibt, wo die Alterseinkommen niedrig sind. Die geplanten Änderungen erhöhten jedoch den selbst zu zahlenden Eigenanteil. „Diesem Weg werden wir nicht zustimmen“, hieß es. Stattdessen müsse die individuelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden.

Autoritätsverlust für Merz?

Manche sehen Merz nach den Personalquerelen bereits mit einem Verlust an Autorität in das Ringen um die Reformen gehen. Der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei widerspricht dem aber: „Ich sehe den (...) Autoritätsverlust nicht“, sagte er im ZDF. „Ich finde, es spricht für unsere Partei, dass wir Probleme, die da sind, auch offen ansprechen können.“ Man sei kritisch konstruktiv mit der Situation umgegangen.

Merz hatte den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) für einen größeren Umbau in Fraktion, Regierung und Partei genutzt. Es dauerte aber elf Tage, bis er mit der Ernennung neuer Minister den größten Teil am Mittwoch abschließen konnte. Vor allem der Austausch von Verkehrsminister Patrick Schnieder befeuerte den Unmut in der Partei.

Gewechselt wurde schließlich auf vier Positionen

Der bisherige Kanzleramtschef Frei löste Spahn an der Spitze der Unionsfraktion ab.

Für Frei wurde die bisherige Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) Kanzleramtschefin.

An ihre Stelle im Gesundheitsressort trat der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, zu dessen Nachfolgerin der CDU-Vorstand bereits am Dienstag Schatzmeisterin Franziska Hoppermann gewählt hatte.

Neuer Verkehrsminister wurde der bisherige Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU).

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannte am Mittwoch auf Vorschlag von Merz die neuen Minister, vereidigt werden sollen sie aber erst im September in der nächsten Bundestagssitzung nach der Sommerpause.

Ganz beendet ist die Rochade aber auch jetzt noch nicht

Merz sucht noch eine neue Staatsministerin für Sport im Kanzleramt, nachdem er Amtsinhaberin Christiane Schenderlein ins Gesundheitsministerium versetzt hat.

Die CDU muss nach der Beförderung von Hoppermann ihren Schatzmeister-Posten neu besetzen.

Die Fraktion benötigt nach dem Wechsel Bilgers ins Kabinett einen neuen Parlamentarischen Geschäftsführer und muss noch zwei weitere Posten besetzen.

Auslöser der Personalrochade war, dass der damalige Fraktionschef Spahn Mitte Juli öffentlich machte, dass er und sein Ehemann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben – was in Deutschland rechtlich nicht zulässig ist und den Beschlüssen der Union widerspricht. (dpa)

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