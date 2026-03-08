Prognosen für Baden-Württemberg: Grüne knapp vor CDU

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liefern sich Grüne und CDU ein enges Rennen um Platz eins. Nach den Prognosen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel. Die Grünen kommen in der ARD auf 32 Prozent und im ZDF auf 31,5 Prozent. Die CDU liegt laut der ARD-Prognose bei 29 Prozent, in der ZDF-Erhebung bei 30,5 Prozent. Die AfD liegt bei 17,5 Prozent beziehungsweise 18 Prozent. Die SPD muss mit in beiden Erhebungen 5,5 Prozent der Stimmen um Einzug in den Landtag bangen, ebenso Linke und FDP. Diese beiden Parteinen kommen sowohl bei ARD als auch ZDF auf 4,5 Prozent. (till)