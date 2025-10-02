Politik

Der globale Handel wirft Fragen auf: Unter welchen Bedingungen wird was wo produziert? (Foto: Picture Alliance/Zoonar, Andrii Yalanskyi)

02.10.2025

Realitätsferne Regeln: Das Lieferkettengesetz plagt viele Firmen

Es klingt kompliziert – und ist es auch: das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es will Menschenrechte und Umwelt entlang der gesamten Produktionskette schützen. Doch viele bayerische Unternehmen nehmen es als enorme Belastung wahr. Der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert die Aussetzung des Gesetzes, bis es eine – bürokratieärmere – EU-weite Lösung gibt

Es klingt kompliziert – und ist es auch: das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es will Menschenrechte und Umwelt entlang der gesamten Produktionskette schützen. Das 2021 noch mit großer Mehrheit von SPD, Union, Grünen und FDP im Bundestag beschlossene Gesetz gilt seit 2023 für Unternehmen ab 3000 Beschäftigten mit Sitz in Deutschland. Seit 2024 gilt es auch für Unternehmen ab 1000 Beschäftigten. Sie sind unter anderem zu regelmäßigen Risikoanalysen, zu Präventionsmaßnahmen und einem Beschwerdemanagement verpflichtet. Auch bei unmittelbaren Zulieferbetrieben und – bei konkreten Hinweisen auf Verstöße – bei Subsubunternehmen. Und damit sind dann auch hiesige kleinere Betriebe betroffen, weil sie sich auf die Anforderungen ihrer großen Kunden einstellen müssen. Sie verfügen aber nicht über deren große Rechts- und Compliance-Abteilungen, wie die Europaabgeordnete Christine Singer (Freie Wähler) beklagt.

Das Gesetz zwingt Unternehmen unter anderem, Zertifizierungen zu erarbeiten und zur Überprüfung Teams zu den Lieferanten zu schicken. Etwa, um zu prüfen, ob dort Kinder eingesetzt werden. Wirtschaftsverbände fordern wegen hoher Kostenbelastung und drohender Wettbewerbsnachteile schon lange eine Abschaffung des Gesetzes.

Die Unternehmen selbst sind da öffentlich zurückhaltender. Viele haben auch schon Maßnahmen ergriffen und sich mit anderen Firmen ihrer Branche vernetzt. Die Münchner Grünen-Bundestagsabgeordnete Sandra Detzer stellt fest, dass Unternehmen ihre Lieferketten inzwischen deutlich besser kennen als noch vor zwei Jahren. Das sei schon ein Gewinn. Eine Sprecherin der Wacker Chemie AG mit Sitz im niederbayerischen Burghausen betont, ihr Unternehmen bekenne sich grundsätzlich zu nachhaltigen Lieferketten. „Allerdings müssen die Pflichten, die hier Unternehmen auferlegt werden, in Relation zum Aufwand stehen.“ Die verlangte Kontrolle von Sublieferanten etwa sei „realitätsfern und schwer umsetzbar“.

Enorme Rechtsunsicherheit

Markus Ferber (CSU), wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, spricht von einer „enormen Rechtsunsicherheit“. Viele Unternehmen überlegten aus Angst vor Haftungsfragen, sich aus Drittstaaten zurückzuziehen. In die Lücke stoße dann die Konkurrenz aus China – die sich kaum um Umwelt- oder Sozialstandards kümmere. Darauf verweist auch Oskar Lipp, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD im Landtag.

Verstöße gegen das Gesetz können mit bis zu 2 Prozent des weltweiten jährlichen Gesamtumsatzes des Unternehmens sanktioniert werden. Für die Aufsicht ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Das dürfte bald weniger zu tun haben. Die Bundesregierung beschloss Anfang September, die jährliche Dokumentationspflicht der Firmen abzuschaffen und nur noch „besonders gravierende Menschenrechtsverstöße“ zu ahnden.

Der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) reicht das noch nicht. Sie fordert die Aussetzung des Gesetzes, bis es eine – bürokratieärmere – EU-weite Lösung gibt. Die soll tatsächlich bald beschlossen werden. Nur ringen Europäisches Parlament, Mitgliedstaaten und EU-Kommission noch um die endgültige Ausgestaltung.
(Thorsten Stark)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einschränkung der Teilzeit von Beamten sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!