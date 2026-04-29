Politik

Auf der Tagesordnung der letzten Vollversammlung des Münchner Stadtrats in dieser Wahlperiode steht - in nicht-öffentlicher Sitzung - die Affäre um Dieter Reiters Posten beim FC Bayern München. Wegen dieser Affäre verlor der bisherige Münchner OB wohl auch sein Amt. (Foto: dpa/sampics, Stefan Matzke)

29.04.2026

Reiters Bayern-Affäre beschäftigt Stadtrat

Vor mehr als einem Monat verlor Dieter Reiter die Münchner Oberbürgermeisterwahl krachend. Jetzt befasst der Stadtrat sich mit dem mutmaßlichen Grund dafür

Mehr als einen Monat nach der Wahlniederlage von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beschäftigt der mutmaßliche Grund für diese Niederlage heute noch einmal den Stadtrat. Auf der Tagesordnung der letzten Vollversammlung in dieser Wahlperiode steht - in nicht-öffentlicher Sitzung - die Affäre um Reiters Posten beim FC Bayern München. 

Dass er in den Aufsichtsrat des milliardenschweren Vereins aufgerückt war, hatte vor der Kommunalwahl für heftige Kritik gesorgt - denn Reiter hatte sich diese Tätigkeit nicht vom Stadtrat genehmigen lassen. Als er dann auch noch einräumen musste, bereits seit Jahren Geld von den Bayern zu bekommen, kam er um eine öffentliche Entschuldigung nicht mehr drumherum. Die Regierung von Oberbayern gab bekannt, ein Disziplinarverfahren gegen Reiter zu prüfen. 

Der 67-Jährige trat von den Bayern-Posten zurück, spendete die 90.000 Euro, die er bis dato vom Verein bekommen hatte - und verlor die Wahl zum Oberbürgermeister doch krachend gegen seinen Herausforderer Dominik Krause von den Grünen, der am 1. Mai nun offiziell Reiters Nachfolge antritt. Vor der Affäre hatte kaum jemand daran gezweifelt, dass der 67-Jährige die Wahl und eine dritte Amtszeit gewinnt. 

Befassung mit Reiter-Affäre - ohne Reiter

Reiter hatte - vor der Wahl - absolute Transparenz angekündigt und versprochen, alle Fragen zur Bayern-Affäre im Stadtrat zu beantworten. Allerdings wird er bei der Sitzung des Plenums, in der es darum gehen soll, nun selbst gar nicht anwesend sein. Nach seiner Niederlage hatte er sich krankgemeldet, inzwischen hat er sich freigenommen, um sich von der Krankheit zu erholen. 

Mit Blick auf das drohende Disziplinarverfahren teilte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, Reiter habe inzwischen eine Anwältin in der Angelegenheit bevollmächtigt. Diese habe den Eingang der angekündigten Stellungnahme bis Ende April in Aussicht gestellt.

"Peinlich und rückgratlos"? 

Martin Gross, Politologe und Experte für Kommunalpolitik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, nannte es "peinlich und rückgratlos", dass Reiter sein Versprechen im Stadtrat nicht einlöst. 

"Das passt dann allerdings zu seinem Gebaren in den letzten Monaten vor der Wahl und zeigt noch einmal, wie wenig ihn der Stadtrat und vor allem auch die Mithilfe bei der Aufklärung der Sache interessiert", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. 

"Da bleibt es auch spannend zu sehen, wie die wohl neue Stadtratskoalition in der Sache noch einmal tätig wird, und ob sich da die SPD nicht auch mit etwas mehr Verve dahinterklemmt, als sie das bisher getan hat."

Der neu gewählte Stadtrat tritt am 11. Mai zum ersten Mal zusammen. Dann will auch Reiter zum ersten Mal nach seiner Wahlniederlage und abgesehen von einem kurzen Abschiedsvideo wieder öffentlich auftreten und Krause die Amtskette übergeben. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man zur Entlastung wieder das 9-Euro-Ticket einführen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz