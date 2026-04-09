Politik

Für die FDP geht es jetzt um alles. (Foto: dpa, Christoph Reichwein)

09.04.2026

Retter verzweifelt gesucht: Wer wird FDP-Chef im Bund und in Bayern?

In der Bundes-FDP deutet sich ein Machtkampf an – in Bayern wollen gleich drei Leute Chef werden

Auch das noch, eine Kampfkandidatur. Beim FDP-Bundesparteitag Ende Mai in Berlin stehen zwei Kandidaten für die Nachfolge von FDP-Chef Christian Dürr bereit.

Antreten will zum einen FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. Ein prominenter Bayer, der frühere FDP-Landesvorsitzende Martin Hagen (44), wurde von Kubicki als künftiger Generalsekretär benannt. Neben Kubicki will der weithin unbekannte FDP-Landeschef von NRW, Henning Höne (39), ebenfalls Vorsitzender werden. Etliche Medien tun ihr Bestes, um Kubicki mit Formulierungen wie „Mann von gestern“ oder „rechtskonservativ“ ins Off zu schreiben.

Gauweiler-Lob für FDP-Mann Kubicki


Dass Kubicki, 74 Jahre alt, stets pointiert seine oft unpopuläre Meinung vorbringt, mögen nicht alle. So wetterte er während der Pandemie über Grundrechtsbeschränkungen und nannte es einen „Erfolg der demokratischen Mitte“, als der FDP-Mann Kemmerich im Jahr 2020 zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde – mit Stimmen der AfD. Nach öffentlicher Empörung distanzierte sich Kubicki.

Der CSU-Politiker Peter Gauweiler sagte jetzt über Kubicki, dieser habe, ,,was vielen aus der politischen Klasse heute fehlt: Schlagfertigkeit, Streitlust, rhetorische Souveränität, Erfahrung, Bildung, Nonkonformismus, Lust an der Zuspitzung.“ Ein anderer Konservativer, der Politologe Heinrich Oberreuter, lobt im BSZ-Gespräch Kubickis Scharfsinn und dessen Verständnis „politischer und ökonomischer Komplexität“. Kubickis Tandempartner Martin Hagen gilt eh als Glücksfall: blitzgescheit und eloquent.

FDP-Landeschef Matthias Fischbach tritt in Bayern an, zusammen mit zwei Unbekannten

Dennoch konnte Hagen die bayerische FDP 2023 nicht zurück in den Landtag führen. Das sollen jetzt andere wuppen. Fragt sich nur, wer. Der ohnehin nie groß in Erscheinung getretene Landeschef Martin Ruoff trat Ende März überraschend zurück. Beim Landesparteitag am 18./19. April gibt es bis jetzt drei Kandidaten für den Vorsitz: den stellvertretenden Landeschef Matthias Fischbach (37) aus München, den Schwaben Hans-Peter Posch (63) sowie den Münchner Moritz Fingerle (40). Alle drei sind Unternehmer und haben sich, was sonst, vorgenommen, die Bayern-FDP wieder nach vorn zubringen.
(Waltraud Taschner)
 

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