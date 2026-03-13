Politik

Polizisten in Friedberg: Der Angriff eines 15-Jährigen mit einem Hammer auf ausländische Mitschüler in Friedberg löste bundesweit Debatten über Radikalisierung und Gewalt unter Jugendlichen aus. (Foto: dpa/Jason Tschepljakow)

13.03.2026

Schülerbanden verunsichern Bayern

Gewalt und Radikalisierung unter Jugendlichen nehmen zu – genaue Zahlen fehlen jedoch

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Im Herbst 2025 griff ein 15-Jähriger auf dem Pausenhof in Friedberg zwei Mitschüler mit einem Hammer an. Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Der Angriff steht beispielhaft für Radikalisierung und Gewalt unter Jugendlichen.

Die AfD-Landtagsabgeordnete Ramona Storm wollte in einer schriftlichen Anfrage von der Staatsregierung wissen, wie viele rechtsextreme Schülerbanden es im Freistaat gibt – und ob auch muslimische Schülerbanden existieren.

"Weit überwiegend besitzen die Mitglieder ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft"

Die Staatsregierung bestätigt eine wachsende Radikalisierung junger Menschen im Bereich Rechtsextremismus seit 2024. Konkrete Zahlen zu Schülerbanden liefert die Staatsregierung jedoch nicht. Weder die polizeiliche Kriminalstatistik noch der Meldedienst für politisch motivierte Kriminalität erfassen Jugendgangs gesondert, heißt es aus dem Innenministerium. Personen, die den bekannten rechtsextremistischen Gruppierungen zugerechnet werden, besitzen aber „weit überwiegend ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft“. Was nichts aussagt über mögliche Zugehörigkeit zum Islam.

Bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität setzt der Freistaat auf Prävention. Schulen arbeiten dafür mit Polizei, Beratungsstellen und Demokratiebeauftragten zusammen. Auch die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus bietet Infoveranstaltungen und Fortbildungen für Lehrkräfte an.

Storm kritisiert: „Der Blick der Staatsregierung geht nur nach rechts.“ Linke oder gar muslimische Täter scheine es nicht zu geben. „Hier trennt sich die Erfahrung vieler Schüler und Eltern von der Wahrnehmung der Staatsregierung.“ Sie fordert, alle Täter statistisch zu erfassen. (David Lohmann)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es einen staatlichen Tankrabatt geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz