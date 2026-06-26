Politik

Wer in den öffentlichen Dienst will, hat derzeit nur schlechte Chancen. (Foto: dpa, Johannes Neudecker)

26.06.2026

Schwierige Jobsuche: Zahlreiche Kommunen stellen fast nicht mehr ein

Diverse bayerische Großstädte besetzen frei werdende Stellen kaum noch wieder. Das ergab eine BSZ-Umfrage. Der Städtetag geht davon aus, dass Einstellungsstopps längst keine Einzelfälle mehr sind. Und die Aussichten für Berufseinsteiger, die in den öffentlichen Dienst wollen, dürften auch weiterhin schlecht bleiben

Für viele Berufseinsteiger war es ein Schock, als die Stadt München Anfang 2025 bekannt gab, man werde abgesehen von bereits im Einstellungsprozess befindlichen Kandidaten nur mehr in ganz wenigen Bereichen neues Personal einstellen. Doch wie sieht die Situation in der Landeshauptstadt heute aus? Der Stellenbesetzungsstopp gelte unverändert weiter, sagt ein Sprecher des Personalreferats. Frei werdende Stellen würden „nicht automatisch nachbesetzt, sondern nach Aufgabenbedarf, Finanzierbarkeit und organisatorischer Notwendigkeit geprüft“. Ausgenommen vom Einstellungsstopp seien insbesondere Erzieher, Lehrer und Feuerwehrleute.

Mit den Einsparungen versucht die finanziell gebeutelte Isarmetropole die Personalkosten auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr zu deckeln. Dem Bayerischen Städtetag zufolge ist die Landeshauptstadt „kein Einzelfall“. Viele Städte und Gemeinden müssten „aus Kostengründen bei der Wiederbesetzung von Stellen oder besonders bei der Neuschaffung von Stellen bremsen“. Dies liege vor allem an den hohen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Zudem leiden die Kommunen unter teils gesunkenen Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben – etwa im Sozialbereich.

Keine Beförderungen

BSZ-Anfragen bei den acht bayerischen Großstädten zeigen, dass die Chancen für Bewerber im öffentlichen Dienst schlecht stehen. „Wir haben einen Stellenschaffungsdeckel und diesen für 2027 stark verschärft“, sagt eine Sprecherin der Stadt Fürth. So spare man knapp eine Million Euro. Auch in Ingolstadt gelten laut einem Sprecher aufgrund der mauen „Haushaltslage strenge Vorgaben für die Wiederbesetzung frei werdender Stellen“.

Diese unterliegen ihm zufolge „grundsätzlich einer Nachbesetzungssperre bis zum 30. Juni sowie darüber hinaus einer sechsmonatigen Wiederbesetzungssperre“. Nachbesetzungen erfolgten vorrangig durch interne Umsetzungen. „Externe Einstellungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich“, so der Sprecher. Die Einnahmen leiden unter der Audikrise.

In Nürnberg wurde der Haushalt zuletzt nur unter Auflagen genehmigt, was auch Folgen für die Personalpolitik hat: Die Frankenmetropole hat in einem Konsolidierungsprogramm bereits 300 Stellen abgebaut. „Weitere Stellen werden im Zuge der Aufgabenkritik entfallen“, sagt ein Sprecher. Auch anderswo müssen Bewerber für Jobs im öffentlichen Bereich oft einen langen Atem haben: „Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage ohne genehmigten Haushalt wurde bereits im September 2024 eine Wiederbesetzungssperre eingeführt, die nach wie vor Anwendung findet“, sagt Erlangens Personalreferent Thomas Ternes.

Wenige Ausnahmen

Es gibt nur wenige Ausnahmen – wie den Kita-Bereich. „In der Wirkung werden frei werdende Planstellen für eine Dauer von mindestens sechs Monaten nicht nachbesetzt“, so Ternes. Durch die Maßnahme könnten bei den Personalkosten jährlich gut 7 Millionen Euro eingespart werden. Die Siemensstadt hat wegen massiv eingebrochener Steuereinnahmen kaum eine andere Wahl.

Der Stellenabbau bleibt für die Bürger jedoch nicht folgenlos. „Die Wiederbesetzungssperre führt beim bestehenden Personal zu einer Arbeits- und Aufgabenverdichtung“, räumt Ternes auf Anfrage offen ein. Ihm zufolge könnten „die Pflichtaufgaben noch weitestgehend erfüllt werden, wenn auch nicht immer in dem eigentlich erforderlichen Zeitrahmen“. Doch er fügt hinzu: „Insbesondere bei freiwilligen Leistungen sind Einschränkungen und Standardabsenkungen deutlich spürbar.“

Eine Sprecherin der Stadt Fürth sagt: „Die Personalsituation ist in einigen Bereichen sehr angespannt.“Weil die Verwaltung ausgedünnt wird, sind die Wartezeiten in den Behörden zuletzt länger geworden. In München machten Bürgerbüros dicht. Sparen muss auch Augsburg. Ein Einstellungsstopp ist nach Angaben der Stadt allerdings derzeit nicht geplant. Ähnlich äußert sich auch Würzburg, Azubis würden übernommen.

Aus Sicht der Kommunen ist klar: Eine Besserung ist angesichts der mauen Konjunktur, steigender Kosten und nicht ausreichender Unterstützung durch Bund und Länder bei den Sozialkosten erst einmal nicht in Sicht.
(Tobias Lill)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Reservisten in Friedenszeiten zum Dienst verpflichten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz