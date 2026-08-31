So viele neue Kräfte bekommt die bayerische Polizei

Im Herbst starten in Bayern 612 neue Polizistinnen und Polizisten nach dem Ende ihrer Ausbildung in den Dienst. Nach Abzug der Abgänge, etwa in den Ruhestand, ergebe sich ein Plus von rund 300 Kräften, teilte das Innenministerium mit.



Aktuell verfüge die bayerische Polizei über mehr als 45.700 Stellen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 erhält die Bayerische Polizei im Jahr 2027 weitere 200 neue Stellen und wird damit eine neue Höchstmarke im Stellenbestand erreichen. Damit wurden seit 2008 mehr als 8.800 zusätzliche Stellen geschaffen."



45 der neuen Beamtinnen und Beamten sollen vom 1. September an bei der bayerischen Grenzpolizei arbeiten, 22 kommen zum Drohnenkompetenz- und abwehrzentrum (DKAZ) der bayerischen Polizei in Erding. "Dadurch stärken wir die Handlungsfähigkeit Bayerns im Kampf gegen die Gefahr durch Drohnenangriffe weiter", sagte Herrmann.



Die meisten neuen Kräfte - nämlich 120 neue Polizistinnen und Polizisten - starten im Bereich des Polizeipräsidiums München, gefolgt vom Präsidium Mittelfranken mit 82 jungen Beamtinnen und Beamten. (dpa)

