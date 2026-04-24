Söder: Weniger Döner, mehr Politik

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will seine Social-Media-Kommunikation verändern. Künftig sollen weniger Beiträge über Essen und mehr politische Inhalte im Fokus stehen.

„Aktuell verschärft sich die wirtschaftliche und außenpolitische Lage von Woche zu Woche – die Kommunikation muss sich natürlich dieser Lage anpassen“, sagte Söder dem „Münchner Merkur“.

Reaktion auf Kritik

Der CSU-Chef reagiert damit auch auf Kritik, wonach seine Beiträge zu oft als zu locker oder verspielt wahrgenommen wurden. „Ich nehme Kritik immer an“, sagte Söder. Auch parteiintern war ihm zuletzt zu viel Klamauk vorgeworfen worden.

Zudem wurde das schwächere Abschneiden der CSU bei den Kommunalwahlen im März teilweise mit seinem öffentlichen Auftreten in Verbindung gebracht. Söder betonte jedoch, dass bereits zuvor der Großteil seiner Beiträge politischer Natur gewesen sei.

Kabinett sieht er gut aufgestellt

Neben der Social-Media-Strategie sieht Söder aktuell keinen größeren Anpassungsbedarf in der Staatsregierung. Das Kabinett arbeite „schwungvoll“ und eng mit der CSU-Landtagsfraktion zusammen. Eine Umbildung seiner Ministerriege halte er derzeit nicht für notwendig. (dpa)