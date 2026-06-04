Sparpolitik der Regierung: Zu Lasten der jungen Generation

Was wird der Bundesregierung nicht alles vorgehalten: Sie zerstöre Industrie und Sozialstaat und betreibe Politik gegen ihre Wähler. Doch Letzteres kann man Schwarz-Rot sicher nicht vorwerfen – zumindest, wenn man schaut, wer die letzten treuen Anhänger der einstigen Volksparteien sind. Denn das sind die Alten. In Rheinland-Pfalz etwa stimmten bei der Landtagswahl laut Umfrage 79 Prozent der über 70-Jährigen für CDU oder SPD – und auch die über 60-Jährigen sind noch immer eine Bastion.

Zum Machterhalt will man diese Gruppe also nicht verärgern. Und so verwundert es kaum, dass im „Sommer der Reformen“ zwar Familien, Kinder und Jugendliche große Opfer bringen sollen, es aber für die GroKo-Kernklientel sogar ein von der CSU durchgeboxtes Extra-Zuckerl gibt: Ab 2027 wird die Mütterrente kräftig erhöht. Die jährlichen Kosten steigen auf 18,5 Milliarden Euro – profitieren werden davon auch viele Ruheständlerinnen, die es nicht nötig haben.

Investitionen in Infrastruktur gehen zu Lasten der nächsten Generationen

Finanziert wird die Erhöhung, wie nicht nur die Grünen kritisieren, über Umwege aus dem für die marode Infrastruktur gedachten Sondervermögen. Wenn als Folge Schienen- und Straßennetz auf dem Niveau eines Schwellenlands bleiben, werden dafür vor allem die Jungen den Preis bezahlen. Auch die über 13 Milliarden Euro teure Rente mit 63, ein SPD-Herzensprojekt, geht zulasten der nächsten Generation. Statt Bauarbeitern und Krankenschwestern profitieren von ihr vornehmlich Gutverdiener in Büros. Auch die Aktivrente soll aufgrund von Mitnahmeeffekten die Steuerzahler laut einer IW-Prognose einen Milliardenbetrag an Steuereinnahmen kosten.

Kürzen will die Regierung offenbar lieber beim Elterngeld und der Jugendhilfe – das Bafög will man nicht erhöhen. Kita-Beiträge und Lohnnebenkosten steigen derweil. Sich durch eigene Arbeit etwas aufzubauen, wird für junge Menschen auch wegen explodierender Mieten immer schwerer – riesige Vermögen können dagegen oft zum Nulltarif vererbt werden. Die Ungleichheit wächst. Wird dann noch bei Teilhabemaßnahmen für benachteiligte Jugendliche gekürzt, verkommt das Versprechen der Chancengleichheit endgültig zur Floskel. Die Regierung scheint das nicht zu stören – es sind ja nicht ihre Wählerinnen und Wähler.

