Politik

Auf Bayerns Schulhöfen ist es meistens sicher. Allerdings wurden im vergangenen Jahr 8989 Straftaten registriert. An der Spitze der Delikte steht einfache Körperverletzung. (Foto: dpa/KNA, Harald Oppitz)

06.06.2026

Tausende Straftaten an Schulen: Der Pausenhof als Tatort

Die Straftaten an Bayerns Schulen wurden zwar im vergangenen Jahr weniger – es sind aber immer noch zu viele. Die Frage ist auch: Handelt es sich nur um einen statistischen Ausreißer oder gibt es eine andere Erklärung? Bislang gingen die Zahlen nur immer weiter nach oben

Gewalt, Diebstahl, Rauschgiftkriminalität: Das Landeskriminalamt (LKA) hat auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Straftaten an Bayerns Schulen registriert. 8989 waren es insgesamt, wie eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag ergab. Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Straftaten 2025 zum ersten Mal wieder deutlich gesunken ist. Es gab 1060 Fälle weniger als im Jahr 2024, und zwar bei so gut wie allen Deliktarten und in allen Regierungsbezirken. Beim LKA hat man dafür keine Erklärung. Womöglich handelt es sich auch nur um einen statistischen Ausreißer.

Zahlenmäßig an der Spitze steht einfache Körperverletzung, gefolgt von Diebstahl und Straßenkriminalität – darunter versteht man Straftaten, die auf Straßen und Plätzen im Umfeld der Schulen verübt werden. München, Nürnberg und Augsburg sind als die größten bayerischen Städte die Hotspots. 2679 Delikte wurden von unter 14-Jährigen begangen, die als nicht Strafmündige dafür gar nicht gerichtlich belangt werden können. 250 Mal richteten sich Angriffe gegen Lehrkräfte.

Forderung nach einem landesweiten Konzept zur Gewaltbekämpfung

Mehr als ein Drittel aller Tatverdächtigen hat keinen deutschen Pass. „Bei Messerangriffen lag der Anteil noch höher“, kritisiert Markus Walbrunn (AfD). Tatsächlich sind es da mehr als die Hälfte. Am häufigsten kommen die Tatverdächtigen mit ausländischem Pass aus Syrien, der Ukraine und aus Afghanistan.
Das Innenministerium verweist seit Jahren auf die im Vergleich zur Schülerzahl – aktuell 1,76 Millionen – geringe Pro-Kopf-Quote an Straftaten. Angesichts einer über Jahre steigenden Zahl an Vergehen nicht unbedingt eine Beruhigung. Das Kultusministerium bietet seit Längerem Präventions- und Schutzprogramme an. Doch aus Sicht der SPD-Fraktion nicht genug. Sie fordert von der Staatsregierung ein landesweites Konzept zur Gewaltbekämpfung und Prävention.

Massiv zurückgegangen ist übrigens die Zahl der Rauschgiftdelikte an Schulen – von 234 auf 116. Das liegt mit Sicherheit vor allem an der Teillegalisierung von Cannabis. Zumindest für über 18-Jährige ist der Besitz nun nicht mehr verboten. (Thorsten Stark)
 

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