Politik

Spritfresser profitieren vom Tanlrabatt mehr als sparsame Wägen. (Foto: dpa)

25.09.2026

Tankrabatt-Irrsinn: Gießkannenprinzip statt Vernunft

Nicht nur Sprit ist aufgrund der Politik des AfD-Freunds Donald Trump teurer geworden - Heizen ist für manche Deutsche kaum noch bezahlbar. Und auch die Kosten für den ÖPNV legen ordentlich zu. Entlastet werden aber einmal mehr nur Vielfahrer - besonders jene mit dicken Karossen. Auch die Mineralölkonzerne werden auf Kosten des Steuerzahlers beschenkt. Dabei gibt es eine einfache und faire Lösung, zielgerichtet zu helfen. Ein Kommentar von Tobias Lill

Er ist einer der größten Unterstützer der AfD: Gerade erst wieder gratulierte Donald Trump der Partei zu ihren Wahltriumphen. Doch für die Hauptwählergruppen der Partei ist der US-Präsident der absolute Unheilbringer. Seine Zölle vernichten reihenweise deutsche Industriearbeitsplätze, und auch die unter AfD-Fans überrepräsentierten Freunde fossiler Energien sowie Vielfahrer gehören zu seinen Opfern. Aufgrund des Trump’schen Kriegsabenteuers am Golf explodieren die Energiekosten. Der Heizölpreis hat seit Januar um knapp 50 Prozent zugelegt. Für Superbenzin (E10) müssen Autofahrer derzeit gut 2,25 Euro hinblättern. Zu Jahresbeginn waren es noch gut 1,80 Euro. Ein Plus von 25 Prozent. Diesel zog im gleichen Zeitraum sogar um ein Drittel an.

Auch der Strompreis und die ÖPNV-Tickets wurden teurer – letztere sogar deutlich. Natürlich sind nicht alle Preisschübe Washington geschuldet: Wer mit Pellets heizt, muss derzeit ebenfalls ein Fünftel mehr berappen als noch zu Jahresbeginn. Viele Normal- und Geringverdiener spüren die explodierenden Energiekosten, müssen sich dafür oft anderweitig einschränken.

Die Münchner Krankenschwester juckt Schwarz-Rot nicht

Zwar sind fast alle Bevölkerungsgruppen betroffen. Doch die Debatte kreist wieder einmal nur um die Vielfahrer – die Familie, die unter hohen Heizkosten und teurerem Busticket ächzt, juckt Schwarz-Rot nicht. Beharrlich greift die Regierung auf ein Rezept zurück, das schon das letzte Mal Murks war: den Tankrabatt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Spritpreis wohl um 25 Cent sinken soll. Das Geschenk wird Milliarden kosten, die anderweitig eingespart werden müssen.

Einen Teil des Steuergelds dürften sich wieder die Ölkonzerne einschieben. Und während der Millionär seinen Porsche auf Kosten der Allgemeinheit ordentlich volltanken kann, geht die Münchner Krankenschwester, die sich angesichts der Horrormieten kein Auto leisten kann oder aus ökologischen Gründen darauf verzichtet, leer aus. Gerechter wäre eine Pauschalzahlung an Gering- und Durchschnittsverdiener – dann kommt das Geld bei jenen an, die es brauchen. 
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an größeren Bahnhöfen Zugangskontrollen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz