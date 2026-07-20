Tomaten-Attacke auf Söder am Chiemsee

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in Bernau am Chiemsee.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben.

Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht zu dem Vorfall.

Söder selbst postete am Abend auf Instagram ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. "Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier", schrieb er dazu – ohne den Vorfall zu erwähnen. (dpa)