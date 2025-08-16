Politik

Donald Trump und Wladimir Putin nach ihrem Treffen in Alaska – beide betonen Fortschritte und wirtschaftliche Kooperation, konkrete Schritte zur Ukraine bleiben unklar. (Foto: dpa/Julia Demaree)

16.08.2025

Trump und Putin in Alaska: Wirtschaft im Fokus, Konfliktfragen bleiben vage

Donald Trump und Wladimir Putin trafen sich in Alaska zu einem überraschend offenen Austausch. Beide sprechen von „Vereinbarungen“, konkrete Schritte bleiben aber unklar. Trump will nun Nato und Selenskyj informieren

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska angekündigt, in Kürze mit den Nato-Partnern und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu telefonieren, um über das Gespräch zu berichten. Trump bezeichnete das Treffen als „sehr produktiv“, ohne viele Details zu nennen, kündigte aber ein Wiedersehen mit Putin an.

Kein Waffenstillstand

Putin sprach in längeren Ausführungen über die historischen Beziehungen Russlands und der USA und betonte die Bedeutung der Ukraine für die Sicherheit Russlands. Überraschend erwähnte er, dass beide Seiten eine „Vereinbarung“ getroffen hätten, die dem Frieden näherbringen solle, ohne jedoch konkrete Schritte oder einen Waffenstillstand zu nennen. Er forderte zudem, dass europäische Länder die Vereinbarung konstruktiv begleiten.

Beide betonten die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland, während Trump auf politische Details vage blieb und zunächst Gespräche mit Selenskyj und der Nato abwarten will. (BSZ/dpa)

