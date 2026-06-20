Überraschend ohne Gegenkandidat: Stephan Protschka bleibt Landesvorsitzender

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka bleibt an der Spitze der Bayern-AfD. Er wurde beim Landesparteitag der AfD in Passau am Samstag mit 79,25 Prozent der Stimmen wiedergewählt – überraschenderweise ohne Gegenkandidat.

Erwartet worden war eine Kampfabstimmung gegen den Bundestagsageordneten Reinhard Mixl. Schließlich hatte es zuvor lange Querelen im Landesverband gegeben.

Ende eines erbitterten Machtkampfs

In den vergangenen Wochen hatte hinter den Kulissen ein erbitterter Machtkampf getobt. Dies gipfelte etwa in einem Brief des Teams Protschka an den AfD-Bundesvorstand. Beklagt wurde darin "der gezielte Versuch externer Netzwerke, die freie Willensbildung unseres stärksten Landesverbandes zu kapern". Der Landesvorsitzende sah sich Druck und Drohungen ausgesetzt.



Beispiellos gestaltete sich schon der Beginn des Parteitags. Nicht wie sonst üblich der Landesvorsitzende, sondern andere Vorstandsmitglieder wollten den Tätigkeitsbericht des Landesvorstands vorstellen, möglicherweise gemeinsam. Der Parteitag stimmte dann aber mit großer Mehrheit für den Antrag eines Mitglieds, dass allein Protschka für den Bericht das Wort erteilt werden soll.



Spätestens da zeichnete sich ab, dass Protschka mit einer Mehrheit würde rechnen können. Wann Mixl sich entschied, anders als angekündigt doch nicht zur Vorsitzendenwahl anzutreten, wurde zunächst nicht bekannt.



Nach Protschkas Wahl wurde der Europaabgeordnete Markus Buchheit mit 83,90 Prozent der Stimmen zu Protschkas Stellvertreter gewählt. Zweite Stellvertreterin wird Katrin Ebner-Steiner, die seit Kurzem zusammen mit Ulrich Singer die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag führt. Sie erhielt 76,08 Prozent der Stimmen. Den dritten Stellvertreterposten besetzt künftig Gerd Mannes, wie Ebner-Steiner Landtagsabgeordneter. Für Mannes stimmten 83,88 Prozent.



Auch bei den drei Stellvertreterwahlen gab es keine Kampfabstimmung. Offenkundig hatten die Lager im Vorfeld der Wahl doch noch zu einer Verständigung gefunden. (ts/dpa)



