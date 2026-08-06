Sabotage geplant? Ukrainer wegen Agententätigkeit verhaftet

Die Behörden haben einen Ukrainer unter dem Verdacht der Agententätigkeit für einen fremden Staat festgenommen und inhaftiert. Der Mann soll versucht haben, Aufnahmen vom Gelände eines bayerischen Rüstungsunternehmens zu machen, mit dem Ziel, Sabotageakte zu verüben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit.

Polizeikräfte aus Bayern und Thüringen hätten den 33-Jährigen in Thüringen festgenommen. Er sitze derzeit in einem bayerischen Gefängnis. Die Generalstaatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall. (dpa)