Politik

So einig wie nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags zeigten sich die Parteien von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, Mitte), CSU-Chef Markus Söder (links) und SPD-Vorsitzendem Lars Klingbeil nur selten. (Foto: dpa/Michael Kappeler)

14.08.2025

Umfrage: Mehrheit sieht Koalition als zerstritten an

Schwarz-Rot wollte weniger streiten als die Ampel-Regierung zuvor. In den Augen der Wähler ist das nicht gelungen

Rund 100 Tage nach Amtsantritt wird die schwarz-rote Koalition einer Umfrage zufolge von den meisten Bürgern als zerstritten wahrgenommen. Im neuen ZDF-"Politbarometer" sind nur 32 Prozent der Deutschen der Ansicht, CDU/CSU und SPD würden in der Bundesregierung eher gut zusammenarbeiten. 61 Prozent, - darunter 41 Prozent der Unions- und 47 Prozent der SPD-Anhänger - glauben das nicht.

100 Tage im Amt

Anfang Mai, also wenige Tage vor dem Start der neuen Regierung, erwartete noch eine knappe Mehrheit von 51 Prozent eine gute Kooperation innerhalb der Koalition. Am Mittwoch war die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) 100 Tage im Amt. 

Eine Mehrheit hätte die Koalition aktuell nicht, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Union käme im Vergleich zur vorherigen Umfrage unverändert auf 27 Prozent, die SPD weiter auf 15 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 23 Prozent (-1). Die Grünen würden derzeit auf 12 Prozent (+1) kommen, die Linke stünde bei 11 Prozent. BSW und FDP würden es mit je 3 Prozent wieder nicht in den Bundestag schaffen. (dpa)
 

