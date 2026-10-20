Umfrage sieht CSU in Bayern bei 37 Prozent

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land und dem Negativtrend der Union auf Bundesebene kommt die CSU in Bayern laut einer aktuellen Umfrage noch immer auf 37 Prozent. Dies geht aus einer GMS-Umfrage im Auftrag von „17:30 SAT.1 Bayern“ hervor. Die CSU würde damit ihr Ergebnis von der Landtagswahl 2023 bestätigen, zugleich aber hinter dem GMS-Umfragewert aus dem März 2026 zurückbleiben (39 Prozent).

Linke und FDP deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde

Hinter der CSU belegt in der Umfrage die AfD mit 22 Prozent den zweiten Rang, gefolgt von den Grünen (15 Prozent), Freien Wählern (10 Prozent) und SPD (6 Prozent). Linke (3 Prozent) und FDP (2 Prozent) würden erneut den Einzug in den Landtag verpassen.

Wahlumfragen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Auf Bundesebene liegt die Union in Umfragen aktuell nur bei Werten zwischen 18 und 21 Prozent – bei der Wahl 2025 hatten CDU und CSU gemeinsam noch 28,5 Prozent erreicht.

AfD darf sich über Zuwächse freuen – Freie Wähler verlieren massiv

Die AfD ist mit dem Umfrageergebnis der Gewinner in Bayern – sie hatte bei der Wahl 2023 nur 14,6 Prozent erzielen können –, aber auch die Grünen können ein leichtes Plus im Vergleich zur Wahl vor drei Jahren verbuchen. Größter Verlierer im Vergleich zum Wahlergebnis 2023 sind in der Umfrage die Freien Wähler, die damals noch 15,8 Prozent erzielt hatten, auch die SPD muss erneut Verluste hinnehmen (2023: 8,4 Prozent).

Mehrheit für sofortigen Rücktritt von Merz

Weniger gut fällt in der Umfrage das Meinungsbild zu Kanzler Friedrich Merz (CDU) aus: Demnach fordern 57 Prozent der Befragten im Freistaat seinen sofortigen Rücktritt. Nur knapp ein Drittel (32 Prozent) sind damit nicht einverstanden. Selbst unter den CSU-Wählern hat Merz den Angaben zufolge wenig Anhänger: Von ihnen wollen 50 Prozent den sofortigen Rücktritt, nur 42 Prozent sprechen sich dagegen aus. (dpa/lby)