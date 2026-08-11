Politik

FOTOMONTAGE, Eine AfD-Fahne (Alternative für Deutschland mit Logo) weht vor dem Reichstagsgebäude in Berlin vor einer rot weißen Schranke. (Foto: dpa)

11.08.2026

Umfrageschock für Union – AfD legt zu

Christdemokraten und Christsoziale sind in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA auf einen historischen Negativrekord abgerutscht – auch bei Forsa liegen sie nur bei 21 Prozent. Für die AfD geht es bei den Zustimmungswerten dagegen wieder nach oben

Umfrageschock für die Union: Christdemokraten und Christsoziale sind in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA auf 20,5 Prozent abgerutscht. Das ist einer der schlechtesten Umfragewerte bei INSA überhaupt. Lediglich Mitte Juli dieses Jahres und im Herbst 2021 lagen beide konservativen Parteien bei dem Institut schon einmal unter 21 Prozent. In der Vorwoche hatten CSU und CDU noch bei 21 Prozent rangiert. Zum Vergleich: Im Dezember 2024 hatten noch 32 Prozent der Deutschen gesagt, sie würden die Union wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Vor allem CDU-Kanzler Friedrich Merz hat stetig an Zustimmung verloren.

SPD und Linke bei gut 12 Prozent

Bei einer ebenfalls heute veröffentlichten Forsa-Umfrage kommt die Union – wie auch in der Vorwoche -auf 21 Prozent. Die AfD verharrt auf ihrem Forsa-Rekordwert von 28 Prozent. Bei Insa konnte sie im Vergleich zur Vorwoche sogar um 0,5 Prozentpunkte auf 28,5 Prozent zulegen. Drittstärkste Partei würde beiden Erhebungen zufolge die Grünen werden – sie liegen bei Forsa derzeit bei 16 Prozent, bei Insa bei 13 Prozent. Jeweils 12 Prozent der Wähler würden Forsa zufolge für SPD und Linke stimmen – bei Insa würde die SPD mit 12,5 Prozent einen Prozentpunkt vor den Sozialisten liegen.

FDP und BSW würden den Demoskopen zufolge derzeit den Einzug in den Bundestag verpassen. Eine Mehrheit im Parlament hätte Schwarz-Rot derzeit lediglich mit Stimmen der Grünen.

Umfragen sind immer nur ein Stimmungsbild. Generell sind Meinungserhebungen immer mit Unsicherheiten behaftet – auch unterliegen sie einer gewissen Fehlertoleranz. Die nächste Bundestagswahl wird regulär im Jahr 2029 stattfinden. (till)

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