Politik

Das Budapester Parlament (Foto: Lill)

12.04.2026

Ungarn: Opposition triumphiert - Orbán gesteht Wahlniederlage ein

Der Regierungschef verliert laut Teilergebnissen deutlich gegen Herausforderer Peter Magyar. Es zeichnet sich sogar eine Zweidrittelmehrheit ab. Orbán hat seinem Kontrahenten schon gratuliert - macht er nun in der Opposition weiter?

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. "Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen", sagte er vor Anhängern in Budapest. "Die Aufgabe ist klar: Nachdem die Last der Regierungsarbeit nicht mehr auf unseren Schultern liegt, müssen wir unsere eigene Gemeinschaft stärken", fügte er mit Blick auf seine Anhängerschaft hinzu.

Seine rechtspopulistische Fidesz-Partei liegt nach Auszählung von rund 81 Prozent der Stimmen deutlich hinter seinem bürgerlichen Herausforderer Peter Magyar. Es sieht derzeit so aus, als würde Tisza eine Zweidrittelmehrheit einfahren. Für diese sind 133 Mandate erforderlich. Kurz nach 22 Uhr sieht es laut nationalem Wahlbüro so aus, als  würde Tisza 137 Sitze im Parlament, Fidesz 55 und die rechtsextreme MH sieben. Eine Zweidrittelmehrheit würde Tisza ermöglichen, die Verfassung sowie grundlegende Gesetze zu ändern. Wie Magyar in Budapest erklärte, habe ihm Orban telefonisch zum Wahlsieg gratuliert.

Die Wahl galt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Orban hat in seiner Regierungszeit seit 2010 einen halb-autoritären Staat errichtet, sein Land auf einen Konfrontationskurs zur EU gesteuert und sich mit Russland und der US-Regierung von Präsident Donald Trump verbündet. 

Für die Europäische Union ist diese Wahl richtungsweisend

In der EU blockierte er mit seinen Vetos wichtige Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. Die Union brachte er damit an den Rand der Handlungsunfähigkeit. Wegen der Verstöße gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit legte die EU Milliardenhilfen aufs Eis, die Ungarn zustehen würden. 

Sollten sich die Teilergebnisse bestätigen, kann Magyar einen historischen Sieg für sich verbuchen. Der Herausforderer kommt selbst aus dem Inneren der Fidesz-Partei, brach aber vor zwei Jahren mit ihr. Er vermochte die von Orban praktizierte Art der Machtausübung nicht weiter zu ertragen, sagte er. 

In der kurzen Zeit bis zu dieser Wahl baute Magyar eine mächtige, von breiten Schichten getragene Bürgerbewegung auf, die das Rückgrat der Tisza bildet. In seinem Wahlprogramm versprach er eine Erneuerung der Politik in dem EU- und Nato-Land. Der grassierenden Korruption und Misswirtschaft sagte er den Kampf an. Das Verhältnis zur EU und zu den westlichen Partnern will er seinen Worten zufolge reparieren. Die Wahlbeteiligung erreichte einen Rekordwert. Sie betrug eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale 77,8 Prozent.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. "Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen", sagte er vor Anhängern in Budapest. Die Last der Regierungsarbeit liege nicht mehr auf seinen Schultern, fügte er hinzu. (till/dpa)

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